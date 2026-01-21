Alanyalı Balıkçı Feridun Duraklı'dan Şehit ve Gazilere Ücretsiz Balık

Alanya'da balıkçı Feridun Duraklı, şehit yakınları ve gazilere yaklaşık 2 aydır ücretsiz balık veriyor.

Yayın Tarihi: 21.01.2026 16:14
Güncelleme Tarihi: 21.01.2026 16:14
Antalya'nın Alanya ilçesinde Ucuz Halk Pazarı ve balıkçı halinde faaliyet gösteren Feridun Duraklı, şehit yakınları ve gazilere balıkları ücretsiz vererek örnek bir davranış sergiledi.

Yaklaşık 2 ay önce açtığı balıkçı dükkanında anlamlı bir uygulama başlatan Duraklı, dükkana gelen şehit yakınları ve gazilerden ücret talep etmiyor. Duyarlı davranışıyla vatandaşların takdirini kazanan Duraklı, bu uygulamayı tamamen gönüllü olarak yaptığını ifade etti.

Duraklı, uygulamayla ilgili şu sözleri kullandı: "Biz burayı açtığımızda ilk kafamızdaki düşüncemiz şehit ailelerine ve yakınlarına balıkları ücretsiz vermek niyetiyle açtık. Şehit aileleri ve yakınları buraya gelip, istediği balığı istediği şekilde alabilirler’’ dedi.

Yerel halk, Feridun Duraklı'nın bu hassas ve destekleyici yaklaşımını takdirle karşıladı.

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları