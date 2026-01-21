Vali Dr. Erdinç Yılmaz Eskişehir’de Göreve Başladı: Sosyal Medyada Şehir Duvar Kağıdı

Vali Dr. Erdinç Yılmaz Eskişehir’de Göreve Başladı

Dr. Erdinç Yılmaz, son yayınlanan Valiler Kararnamesi ile Eskişehir Valisi olarak atandı. Bugün göreve başlayan ve çiçeklerle karşılanan Vali Yılmaz, görevinin ilk gününde sosyal medya hesabında bir düzenleme yaptı.

Duvar kağıdında Eskişehir'in simgeleri

Yılmaz, hesabındaki duvar kağıdını Eskişehir'i anlatan bir resimle değiştirdi. Görselde şehrin simgelerinden olan Tarihi Odunpazarı Evleri, Yunus Emre, Köprübaşı Mevkisi, Sivrihisar Tarihi Saat Kulesi, E5000 Elektrikli Tren, Seyyid Battal Gazi Külliyesi, Midas Antik Kenti, Eskişehir Valiliği Binası ve Devrim Arabası yer aldı.

