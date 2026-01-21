Vali Dr. Erdinç Yılmaz Eskişehir’de Göreve Başladı: Sosyal Medyada Şehir Duvar Kağıdı

Dr. Erdinç Yılmaz, Valiler Kararnamesiyle Eskişehir Valisi oldu; göreve başlayınca sosyal medya duvar kağıdını Eskişehir'in simgelerini içeren bir görselle değiştirdi.

Yayın Tarihi: 21.01.2026 16:18
Güncelleme Tarihi: 21.01.2026 16:18
Vali Dr. Erdinç Yılmaz Eskişehir’de Göreve Başladı

Dr. Erdinç Yılmaz, son yayınlanan Valiler Kararnamesi ile Eskişehir Valisi olarak atandı. Bugün göreve başlayan ve çiçeklerle karşılanan Vali Yılmaz, görevinin ilk gününde sosyal medya hesabında bir düzenleme yaptı.

Duvar kağıdında Eskişehir'in simgeleri

Yılmaz, hesabındaki duvar kağıdını Eskişehir'i anlatan bir resimle değiştirdi. Görselde şehrin simgelerinden olan Tarihi Odunpazarı Evleri, Yunus Emre, Köprübaşı Mevkisi, Sivrihisar Tarihi Saat Kulesi, E5000 Elektrikli Tren, Seyyid Battal Gazi Külliyesi, Midas Antik Kenti, Eskişehir Valiliği Binası ve Devrim Arabası yer aldı.

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

