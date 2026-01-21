STSO Başkan Vekili Çalapkulu, TÜGVA Siirt Başkanı Tetik ile Görüştü

Siirt Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) Başkan Vekili Fuat Özgür Çalapkulu, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Siirt İl Başkanı Abdullah Tetik ile kentte yürütülen çalışmalar ve gençliğe yönelik projeler hakkında bir araya geldi.

Görüşmede ele alınan başlıklar

Siirt Ticaret ve Sanayi Odasında gerçekleştirilen görüşmede, gençliğe yönelik yürütülen çalışmalar, sivil toplum kuruluşları ile iş dünyası arasındaki iş birliği imkanları ve kent ekonomisine katkı sağlayacak projeler üzerinde karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu.

TÜGVA'nın öncelikleri

TÜGVA Siirt İl Başkanı Abdullah Tetik, gençlerin eğitim, kültür ve sosyal alanlarda daha aktif rol alabilmesi adına kurumlar arası iş birliğinin önemine dikkat çekti ve misafirperverliğinden dolayı Fuat Özgür Çalapkulu'na teşekkür etti.

STSO'dan destek vurgusu

Çalapkulu ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, gençliğe yönelik her türlü projeye destek vermeye hazır olduklarını ifade etti.

