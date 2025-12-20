Çorum'da Barajlar Kuruma Noktasında: Belediye Tasarruf Çağrısı

Çorum’da yaz ve sonbahar mevsimindeki yağışların mevsim normallerinin altında kalması, kentteki barajların ciddi oranda su kaybetmesine neden oldu.

Paylaşılan son verilere göre kentte içme suyu ihtiyacının karşılandığı Çomar Barajındaki su seviyesi yüzde 37,96, Yeni Hayat Barajındaki su seviyesi yüzde 14,27, Hatap Barajındaki su seviyesi yüzde 1,41, Koçhisar Barajındaki su seviyesi ise yüzde 0,32 olarak kaydedildi.

Barajlardaki toplam su miktarının yaklaşık 6 milyon 610 bin metreküpe düştüğü belirtildi. Havadan çekilen görüntüler Hatap Barajı'nda kuraklığın boyutunu gözler önüne sererken, kuruyan baraj tabanında eski yol ve tarla alanları gün yüzüne çıktı.

Tasarruf çağrısı

Çorum Belediyesi, olası su kesintilerinin önüne geçebilmek için vatandaşlardan tasarruf çağrısında bulundu ve kesintisiz su temini için çalışmaların sürdüğünü vurguladı.

Belediyenin çağrısında günlük yaşamda dikkat edilmesi gereken başlıca önlemler şunlar olarak paylaşıldı: muslukların gereksiz yere açık bırakılmaması, bulaşık ve çamaşır makinelerinin tam kapasiteyle çalıştırılması ve bahçe ile araç yıkamalarında içme suyunun kullanılmaması.

"Çorum’da su hepimiz için en temel ihtiyaçtır. Ancak son dönemde yaşanan kuraklık nedeniyle barajlarımızda su seviyeleri oldukça düşmüştür. Bu doluluk oranları, birçok büyükşehir dâhil olmak üzere pek çok belediyeyi zorunlu su kesintilerine gitmek zorunda bırakmıştır. Buna rağmen vatandaşlarımızı susuz bırakmamak için büyük bir özveriyle çalışıyoruz. Yeni sondajlar yapıyor, barajlarımızın ölü hacimlerini kullanıyor ve artan arıtma maliyetlerini göze alarak suyu şehrimize ulaştırıyoruz. Yüksek terfilerle ve 60 kilometreyi bulan hatlardan suyu Çorum’a getiriyoruz. Tüm bu zorluklara rağmen önceliğimiz her zaman siz değerli halkımıza kesintisiz su temin etmektir"

HATAP BARAJI'NDA HAVADAN ÇEKİLEN GÖRÜNTÜLER KURAKLIĞIN BOYUTUNU GÖZLER ÖNÜNE SERDİ.