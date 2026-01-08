Çorum'da Denetimli Serbestlik Yükümlüleri Belediye Hizmetlerinde Görev Alacak

Belediye ve Cumhuriyet Başsavcılığı arasında iş birliği

Çorum Belediyesi ile Çorum Cumhuriyet Başsavcılığı arasında imzalanan protokol kapsamında, denetimli serbestlikten faydalanan yükümlüler, Çorum Belediyesi bünyesindeki uygun birimlerde görevlendirilerek kamu yararına ücretsiz çalıştırılacak.

Protokol, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın ile Çorum Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş tarafından imzalandı. Anlaşma ile hem kamu hizmetlerinin etkinliği artırılacak hem de yükümlülerin topluma yeniden kazandırılması hedefleniyor.

Uygulamanın kapsamı ve hedefleri

İmzalanan protokol doğrultusunda yükümlüler, ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde ve denetim altında, belediye birimlerinde çalışarak kamu hizmetlerine doğrudan katkı sağlayacak. Çalışma alanları arasında çevre düzenlemesi, temizlik, bakım-onarım ve benzeri hizmetler yer alacak.

Ayrıca, uygulamada görev alacak kişilerin mesleki bilgi ve becerileri önceden tespit edilerek, en verimli olabilecekleri alanlara yönlendirilecek; böylece hem hizmet kalitesi yükseltilecek hem de yükümlülerin üretken bireyler olarak toplumsal hayata katılımı teşvik edilecek.

