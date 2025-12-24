Çorum'da Yeni Nesil Çöp Konteynerleri Yerleştiriliyor

Belediye, hijyen ve verimlilik hedefli yenileme çalışması başlattı

Çorum Belediyesi, kentteki eski tip çöp konteynerlerini, el değmeden kullanılabilen, hijyenik ve modern yeni nesil konteynerlerle değiştirmeye başladı.

Ekipler, kapasitesi küçük olan konteynerlerin yerine daha büyük hacimli ve vatandaşlara kullanım kolaylığı sağlayan yeni modelleri belirlenen noktalara yerleştiriyor. Uygulamayla hem görüntü kirliliğinin önüne geçilmesi hem de atıkların daha verimli toplanması hedefleniyor.

Belediye, yeni konteynerlerin çöp toplama ve taşıma maliyetlerini azaltma ve kamu kaynaklarını daha etkin kullanma amacında olduğunu belirtiyor. Yeni nesil konteynerler, vatandaşların çöplerini el değmeden konteyner içine atabilmesini sağlayan, kendiliğinden kapanan sistemle donatıldı.

Bu özellikler, konteynerlerde koku oluşumunu ve karasinek gibi olumsuzlukları önemli ölçüde azaltacak şekilde tasarlandı.

