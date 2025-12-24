DOLAR
Çorum'da Yeni Nesil Çöp Konteynerleri Yerleştiriliyor

Çorum Belediyesi, hijyenik, el değmeden kullanılabilen ve büyük hacimli yeni nesil çöp konteynerlerini kent genelinde konumlandırıyor.

Yayın Tarihi: 24.12.2025 12:33
Güncelleme Tarihi: 24.12.2025 12:33
Belediye, hijyen ve verimlilik hedefli yenileme çalışması başlattı

Çorum Belediyesi, kentteki eski tip çöp konteynerlerini, el değmeden kullanılabilen, hijyenik ve modern yeni nesil konteynerlerle değiştirmeye başladı.

Ekipler, kapasitesi küçük olan konteynerlerin yerine daha büyük hacimli ve vatandaşlara kullanım kolaylığı sağlayan yeni modelleri belirlenen noktalara yerleştiriyor. Uygulamayla hem görüntü kirliliğinin önüne geçilmesi hem de atıkların daha verimli toplanması hedefleniyor.

Belediye, yeni konteynerlerin çöp toplama ve taşıma maliyetlerini azaltma ve kamu kaynaklarını daha etkin kullanma amacında olduğunu belirtiyor. Yeni nesil konteynerler, vatandaşların çöplerini el değmeden konteyner içine atabilmesini sağlayan, kendiliğinden kapanan sistemle donatıldı.

Bu özellikler, konteynerlerde koku oluşumunu ve karasinek gibi olumsuzlukları önemli ölçüde azaltacak şekilde tasarlandı.

Yazar
EDİTÖR

Sinan Bekiroğlu

6 yıllık deneyimli "Shift Şefi". Gece vardiyasında sitenin manşet yönetiminden sorumludur. Olası bir deprem, kaza veya ani gelişmede tüm ekibi koordine edene kadar gemiyi yüzdürür.

