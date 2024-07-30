Cumhurbaşkanlığından dev personel alımı! Tam 40.000 TL maaş verilecek: Kadrolar açıklandı

Kamu kurumları ve kuruluşları, son dakika açıklamalarıyla yeni duyurular yaptı. Bu açıklamalarda, çeşitli kurumların KPSS puanı ile veya KPSS puanı şartı olmadan personel alımı yapacağını belirttiler.

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı'nın resmi web sitesi ve Kariyer Kapısı'nda yayınlanan duyuruda, kamu kurum ve kuruluşlarına yönelik personel alımlarının başvurularının devam ettiği bildirildi.





PERSONEL ALIMI LİSTESİ

İşte ilanların listesi:



AMASYA ÜNİVERSİTESİ Kadro Duyurusu

Amasya Üniversitesi, 29 Temmuz - 12 Ağustos tarihleri arasında 30 öğretim üyesi alımı yapacaktır.

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ Kadro Duyurusu



Balıkesir Üniversitesi, 29 Temmuz - 12 Ağustos tarihleri arasında 10 öğretim üyesi alacaktır.

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ Kadro Duyurusu



Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, 29 Temmuz - 12 Ağustos tarihleri arasında 59 öğretim üyesi alımı gerçekleştirecektir.

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Kadro Duyurusu



Düzce Üniversitesi, 29 Temmuz - 12 Ağustos tarihleri arasında 57 öğretim üyesi alımı yapmayı planlamaktadır.

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Kadro Duyurusu



İstanbul Üniversitesi, 29 Temmuz - 12 Ağustos tarihleri arasında 65 öğretim üyesi alımı yapacaktır.

TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. Personel Alımı



TEİAŞ, 5 Ağustos - 9 Ağustos tarihleri arasında sürekli işçi statüsünde 240 tekniker alımı yapacağını duyurmuştur.

KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ Personel Alımı

Kilis 7 Aralık Üniversitesi, 27 Temmuz - 10 Ağustos tarihleri arasında 21 öğretim üyesi alacaktır.

GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ Personel Alımı



Galatasaray Üniversitesi, 29 Temmuz - 12 Ağustos tarihleri arasında 9 öğretim üyesi alacaktır.

GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ Personel Alımı



Galatasaray Üniversitesi, 29 Temmuz - 12 Ağustos tarihleri arasında 2 öğretim elemanı alımı yapacaktır.

ADLİ TIP KURUMU BAŞKANLIĞI Personel Alımı



Adli Tıp Kurumu Başkanlığı, 5 Ağustos - 11 Ağustos tarihleri arasında 80 sözleşmeli personel alacaktır.

MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ Personel Alımı



Mardin Artuklu Üniversitesi, 26 Temmuz - 9 Ağustos tarihleri arasında 3 öğretim elemanı alacaktır.

HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ Personel Alımı



Hakkari Üniversitesi, 26 Temmuz - 9 Ağustos tarihleri arasında 22 sözleşmeli personel alacaktır.

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Personel Alımı



İstanbul Üniversitesi, 26 Temmuz - 9 Ağustos tarihleri arasında 1 öğretim elemanı alacaktır.

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ Personel Alımı



Muş Alparslan Üniversitesi, 26 Temmuz - 9 Ağustos tarihleri arasında 25 öğretim üyesi alacaktır.

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Personel Alımı



Orman Genel Müdürlüğü, 29 Temmuz - 9 Ağustos tarihleri arasında 9 sözleşmeli personel alacaktır.

JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI Personel Alımı



Jandarma Genel Komutanlığı, 25 Temmuz - 2 Ağustos tarihleri arasında 31 personel alımı yapacaktır.

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ Personel Alımı



Süleyman Demirel Üniversitesi, 25 Temmuz - 5 Ağustos tarihleri arasında 3 öğretim üyesi alım ilanını iptal etmiştir.

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ Personel Alımı



Ondokuz Mayıs Üniversitesi, 25 Temmuz - 8 Ağustos tarihleri arasında 19 öğretim üyesi alacaktır.

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Personel Alımı



Atatürk Üniversitesi, 25 Temmuz - 8 Ağustos tarihleri arasında 36 öğretim üyesi alacaktır.

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ Personel Alımı



Karabük Üniversitesi, 24 Temmuz - 7 Ağustos tarihleri arasında 46 öğretim üyesi alacaktır.

EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Personel Alımı



Emniyet Genel Müdürlüğü, 23 Temmuz - 29 Temmuz tarihleri arasında 2500 polis memuru alacaktır.

EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Personel Alımı



Polis Akademisi Başkanlığı, 23 Temmuz - 29 Temmuz tarihleri arasında 210 komiser yardımcısı alacaktır.

YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ Personel Alımı



Yozgat Bozok Üniversitesi, 23 Temmuz - 6 Ağustos tarihleri arasında 59 öğretim üyesi alacaktır.

NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ Personel Alımı



Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, 22 Temmuz - 5 Ağustos tarihleri arasında 16 öğretim üyesi alacaktır.

TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ Personel Alımı



Türk-Alman Üniversitesi, 22 Temmuz - 5 Ağustos tarihleri arasında 15 öğretim üyesi alacaktır.

TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ Personel Alımı



Türk-Alman Üniversitesi, 22 Temmuz - 5 Ağustos tarihleri arasında 4 öğretim elemanı alacaktır.

SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI Personel Alımı



Sayıştay Başkanlığı, 21 Ağustos - 28 Ağustos tarihleri arasında 25 Sayıştay denetçi yardımcısı adayı alacaktır.

VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ Personel Alımı



Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, 22 Temmuz - 5 Ağustos tarihleri arasında 56 öğretim üyesi alacaktır.

SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ Personel Alımı



Sağlık Bilimleri Üniversitesi, 22 Temmuz - 5 Ağustos tarihleri arasında 121 sözleşmeli personel alacaktır.

KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ Personel Alımı



Kayseri Üniversitesi, 22 Temmuz - 5 Ağustos tarihleri arasında 4 öğretim elemanı alacaktır.

TARSUS ÜNİVERSİTESİ Personel Alımı



Tarsus Üniversitesi, 19 Temmuz - 5 Ağustos tarihleri arasında 19 öğretim üyesi alacaktır.

AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ Personel Alımı



Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi, 19 Temmuz - 2 Ağustos tarihleri arasında 45 öğretim üyesi alacaktır.

TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ Personel Alımı



Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi, 19 Temmuz - 2 Ağustos tarihleri arasında 2 öğretim elemanı alacaktır.

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ Personel Alımı



Kafkas Üniversitesi, 19 Temmuz - 2 Ağustos tarihleri arasında 68 öğretim üyesi alacaktır.

SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ Personel Alımı



Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, 19 Temmuz - 2 Ağustos tarihleri arasında 125 öğretim üyesi alacaktır.

BARTIN ÜNİVERSİTESİ Personel Alımı



Bartın Üniversitesi, 19 Temmuz - 2 Ağustos tarihleri arasında 32 öğretim üyesi alacaktır.

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Personel Alımı



Anadolu Üniversitesi, 18 Temmuz - 1 Ağustos tarihleri arasında 53 öğretim üyesi alacaktır.

GİRESUN ÜNİVERSİTESİ Personel Alımı



Giresun Üniversitesi, 18 Temmuz - 2 Ağustos tarihleri arasında 9 öğretim üyesi alacaktır.

ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ Personel Alımı



Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, 18 Temmuz - 1 Ağustos tarihleri arasında 20 öğretim üyesi alacaktır.

YALOVA ÜNİVERSİTESİ Personel Alımı



Yalova Üniversitesi, 18 Temmuz - 1 Ağustos tarihleri arasında 2 öğretim elemanı alacaktır.

SİİRT ÜNİVERSİTESİ Personel Alımı



Siirt Üniversitesi, 18 Temmuz - 1 Ağustos tarihleri arasında 58 öğretim elemanı alacaktır.

BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ Personel Alımı



Bursa Uludağ Üniversitesi, 17 Temmuz - 31 Temmuz tarihleri arasında 24 öğretim üyesi alacaktır.

BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ Personel Alımı



Bursa Uludağ Üniversitesi, 17 Temmuz - 31 Temmuz tarihleri arasında 13 öğretim görevlisi alacaktır.

YALOVA ÜNİVERSİTESİ Personel Alımı



Yalova Üniversitesi, 17 Temmuz - 31 Temmuz tarihleri arasında 14 öğretim üyesi alacaktır.

ADANA ALPARSLAN TÜRKEŞ BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ Personel Alımı



Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, 17 Temmuz - 31 Temmuz tarihleri arasında 11 öğretim elemanı alacaktır.

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Personel Alımı



Bursa Teknik Üniversitesi, 17 Temmuz - 31 Temmuz tarihleri arasında 25 öğretim üyesi alacaktır.

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Personel Alımı



Bursa Teknik Üniversitesi, 17 Temmuz - 31 Temmuz tarihleri arasında 2 öğretim elemanı alacaktır.

SİVAS BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ Personel Alımı



Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, 17 Temmuz - 31 Temmuz tarihleri arasında 29 öğretim elemanı alacaktır.

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ Personel Alımı



Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, 17 Temmuz - 31 Temmuz tarihleri arasında 21 öğretim üyesi alacaktır.

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ Personel Alımı



Bingöl Üniversitesi, 17 Temmuz - 31 Temmuz tarihleri arasında 24 öğretim üyesi alacaktır.

BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ Personel Alımı



Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, 17 Temmuz - 31 Temmuz tarihleri arasında 53 öğretim üyesi alacaktır.

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ Personel Alımı



İnönü Üniversitesi, 14 Temmuz - 29 Temmuz tarihleri arasında 110 sözleşmeli personel alacaktır.

AKSARAY ÜNİVERSİTESİ Personel Alımı



Aksaray Üniversitesi, 12 Temmuz - 29 Temmuz tarihleri arasında 38 öğretim üyesi alacaktır.

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ Personel Alımı



Necmettin Erbakan Üniversitesi, 12 Temmuz - 29 Temmuz tarihleri arasında 76 öğretim üyesi alacaktır.

TAŞKÖPRÜ (YALOVA) BELEDİYE BAŞKANLIĞI Personel Alımı



Taşköprü Belediye Başkanlığı, 26 Ağustos - 29 Ağustos tarihleri arasında 2 memur alacaktır.

İlanların başvuru detaylarına kamuilan.sbb.gov.tr web sitesi üzerinden erişim sağlayabilirsiniz.