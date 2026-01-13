Çüngüş'te Yoğun Kar: Elektrik Direkleri Devrildi

Diyarbakır'ın Çüngüş ilçesinde etkili kar, merkezde 50 santime, kırsalda 1 metreye ulaşırken bazı elektrik direkleri devrildi; onarım çalışmaları başladı.

Yayın Tarihi: 13.01.2026 12:11
Güncelleme Tarihi: 13.01.2026 12:11
Çüngüş'te Yoğun Kar: Elektrik Direkleri Devrildi

Çüngüş'te Yoğun Kar Elektrik Direklerini Devirdi

Diyarbakır’ın Çüngüş ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı, yaşamı olumsuz etkiledi. Bölgedeki olumsuz hava koşuları nedeniyle ulaşım ve altyapıda aksaklıklar yaşandı.

Yerel Etki ve Kar Kalınlığı

Çüngüş ilçesi kırsal Sağtepe Mahallesi Bahçe mezrası başta olmak üzere yaşanan yoğun kar yağışı sonucu, ilçe merkezinde kar kalınlığı 50 santime, kırsal mahallelerde ise 1 metreye ulaştı.

Altyapı Hasarı ve Müdahale

Yoğun kar yükü nedeniyle bazı elektrik direkleri devrildi. Yetkililer durum tespit çalışmalarını sürdürüyor. Elektrik şirketi görevlileri, devrilen direklerin onarımı için çalışma başlattı ve arızaların giderilmesine yönelik müdahaleler devam ediyor.

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları