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Cüzdanında 50 ve 200 TL'si olanlar hemen baksın! Flaş değişikliği kimse fark etmedi

Yeni E9 ihrac grubu kapsamında sekizinci seride 200 Türk lirası, yedinci seride ise 50 Türk lirası banknot tedavüle çıktı.

Yayın Tarihi: 10.04.2024 23:38
Güncelleme Tarihi: 10.04.2024 23:38
Cüzdanında 50 ve 200 TL'si olanlar hemen baksın! Flaş değişikliği kimse fark etmedi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan (TCMB) yapılan açıklamada, 1211 sayılı Kanun çerçevesinde TCMB'ye verilen yetki kapsamında E9 Emisyon Grubu'ndaki yeni seride yer alan 200 Türk Lirası VIII. tertip ile 50 Türk Lirası VII. tertipteki banknotların piyasaya sürüleceği bildirildi.

Cüzdanında 50 ve 200 TL'si olanlar hemen baksın

Yeni 200 liralık Türk banknotu, halihazırda tedavülde bulunan E9 grubu banknotlardan farklı olarak TCMB Başkanı Dr. Fatih Karahan ile Başkan Yardımcısı Dr. Osman Cevdet Akçay'ın imzasını taşıyor. Ayrıca, Hafize Gaye Erkan'ın başkanlığında yayımlan VII. tertip 50 liralık banknotun üzerinde ise Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Hatice Karahan ve Erkan imzalıdır.

Açıklamada, "Üzerlerinde görünen imza dışında bu banknotlar boyut, ön ve arka kompozisyon, genel özellikler ve görünüm bakımından önceki serilerle tamamen aynıdır. Yeni seri banknotlar tedavüle girecek." denildi.

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