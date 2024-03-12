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Cüzdanını alan BİM'e koşacak! Fiyatı 999 TL'ye kadar düşürüldü

15 Mart 2024 BİM İndirimleri Açıklandı: Elektronikten Mutfak Gereçlerine, Tekstilden Oyuncaklara, Yüzlerce Üründe İnanılmaz Fırsatlar! İstanbul Büyükşehir Belediyesi İstihdam İlanı: Lise Mezunu 150 Özel Güvenlik Görevlisi Aranıyor! Detaylar Haberimizde!

Yayın Tarihi: 12.03.2024 08:32
Güncelleme Tarihi: 12.03.2024 08:32
Cüzdanını alan BİM'e koşacak! Fiyatı 999 TL'ye kadar düşürüldü

BİM, 15 Mart 2024 güncel ürünler kataloğunu yayınladı ve bir dizi yeni indirim fırsatını müşterilere sundu. Cuma günü başlayacak olan bu kampanyada, Dijitsu TV'den Kumtel Davlumbaza, Fakir Çeyiz Paketi'nden Arnica Elektrikli Süpürge'ye, Güral Porselen Yemek Takımı'ndan Kaşmir Halı ve nevresim setlerine kadar birçok avantajlı ürün bulunuyor.

Dijitsu 50" UHD Google TV, Senna 43" Frameless Full HD Google TV, HP Victus i5 Gaming Laptop, ve HP Tank Yazıcı gibi teknoloji ürünlerinde cazip fiyatlar mevcut. Ayrıca, mutfak ihtiyaçlarına yönelik Kumtel Davlumbaz, Arnica Blender Seti, ve Kumtel Inox Tost Makinesi gibi ürünlerde önemli indirimler söz konusu.

bim katalog

Fakir 4'ü 1 Arada Çeyiz Paketi, Arnica Elektrikli Süpürge, VIVO V16 Cep Telefonu gibi ürünlerde de avantajlı fiyatlar dikkat çekiyor. Ayrıca, mutfak gereçleri, cam ürünler, tekstil ürünleri, oyuncaklar, banyo ürünleri ve ev tekstili kategorilerinde geniş bir ürün yelpazesi sunuluyor.

Müşteriler, İstgüven İstanbul Güvenlik A.Ş. tarafından gerçekleştirilecek olan bu güncel ürünler kampanyasına 13 Mart 2024 tarihine kadar başvuru yapabilecekler. Bu indirim fırsatları, geniş bir ürün yelpazesi ve uygun fiyatlarla müşterilere çeşitli alışveriş avantajları sunuyor. BİM, her hafta olduğu gibi bu hafta da müşterilerine ekonomik ve kaliteli ürünleri sunmaya devam ediyor.

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