Grand Kartal Otel Yangını: Bolu'da 78 Kişinin Yaşamını Yitirdiği Facianın 1. Yıl Dönümü

Grand Kartal Otel yangınının birinci yılı: Acılar tazelendi

Bolu Kartalkaya'da bulunan Grand Kartal Otelde çıkan ve 78 kişinin yaşamını yitirdiği yangın faciasının üzerinden bir yıl geçti. Faciada kızı Lalin ve eşi Ceren Doğan'ı kaybeden Rıfat Doğan, yaşadığı duygusal ve hukuki süreci basınla paylaştı.

Ailenin kaybı ve yalnızlık

Doğan, bir yıllık süreci şöyle özetledi: "Bir yıllık süreçte büyük bir eksiklik, büyük bir yalnızlık. En kötüsü de acısıydı. Gerçi biz yasımızı bir tarafa bırakıp davamızın peşinde koşmaya çalıştık ama akşamları yasınız sizi yine buluyor. Davanın sonucuyla bir nebze olsun huzur bulduk. Giden, yiten canlarımıza borcumuzu bir nebze de olsa ödemiş gibi hissettik. Sırtımızdan bir yük hafifledi. Kalktı diyemem çünkü yük kalkacak gibi değil. Ama bu sayede bizde zamanı gelip bu dünyadan göçüp gittiğimizde onların yüzüne bakacak durumumuz olacak."

Acılı baba, evde artık günlük hayatın değiştiğini vurgulayarak, "Artık beni, 'Baba beni buraya bırak, baba beni buradan al, dersim var' diye çocuğum ne yazık ki artık yok. 'Gelirken şunlar lazım' diyen bir eşim yok. Artık evimde yemek pişmiyor. Eve gelirken boş eve geliyorsunuz. Akşamları yalnızsınız. Hatıralarınız her zaman zihninizde taze. Sesleri unutmamaya çalışıyorsunuz. Konuşmalarını mimiklerini unutmamaya çalışıyoruz. Bizim elimizden hayatın rengini ve tadını aldılar." dedi.

Mahkeme kararı ve emsal etkisi

Olayla ilgili görülen davada mahkeme heyeti sanıklara rekor cezalar verdi. Doğan, mahkeme kararının emsal teşkil ettiğini belirterek, "Bu çıkan karar emsal oldu. Çevremizde de bildiğimiz ve bilmediğimiz birçok işletmede bu karar sayesinde her işletme kendine çeki düzen verdi. Dilovası örneğinde gördüğümüz gibi kurumlar da kendine bir çeki düzen verdi. Hemen gerekli sorumluları gözaltına alındı. Bilmediğimiz ve fark etmediğimiz bir çok canın kurtulduğunu düşünüyoruz. Mahkeme heyetine teşekkür ediyorum." dedi.

Mahkeme; otel sahipleri Halit Ergül, Emine Ergül, Murtezaoğlu Ergül, Genel Müdür Emir Aras, Yönetim Kurulu Üyeleri Ceyda Hacıbekiroğlu ve Elif Aras ile otel ve belediye yetkilileri hakkında "olası kast" hükümleri uyguladı. Kararda, otel sahipleri ve üst düzey yöneticiler ile Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Vedat Gülener ve İtfaiye Müdürü Kenan Coşkun'un da aralarında olduğu isimlere, ölen 34 çocuk için "olası kastla öldürme" suçundan 34’er kez müebbet, diğer 44 kişi için ise 44’er kez 24 yıl 11 ay hapis cezası verildi. Ayrıca muhasebe müdürleri, İSG uzmanları, şirket yetkilileri ve kamu görevlilerinin de aralarında bulunduğu çok sayıda sanık, "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan 12 yıl ile 22 yıl arasında değişen hapis cezalarına çarptırıldı.

Doğan, son olarak sorumluların "para hırsı" ve yatırım yapmama gibi ihmallerinin ailelerin hayatından renk ve tadı aldığını belirterek, suçluların eylemlerinin bedelinin hukuk önünde hesaplandığını ifade etti.

