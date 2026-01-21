Kahramanmaraş'ta 22 Ocak Kar Uyarısı: Yoğun Kar ve Buzlanma Bekleniyor

Kahramanmaraş'ta 22 Ocak öğle saatlerinden itibaren karla karışık yağmur; yüksek kesimlerde yoğun kar bekleniyor. Yağışların 23 Ocak öğleye kadar sürmesi öngörülüyor.

Yayın Tarihi: 21.01.2026 15:54
Güncelleme Tarihi: 21.01.2026 15:54
Kahramanmaraş'ta 22 Ocak Kar Uyarısı

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ve Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), 22 Ocak Perşembe öğle saatlerinden itibaren şehir genelinde karla karışık yağmur, yüksek kesimlerde ise yer yer yoğun kar yağışı beklendiğini duyurdu.

Meteorolojik Değerlendirme

AKOM tarafından yapılan meteorolojik değerlendirmede yağışların ilk etapta karla karışık yağmur şeklinde başlayacağı; ilerleyen saatlerde sıcaklıkların düşmesiyle birlikte kuvvetli kara dönüşeceği belirtildi. Yağışların 23 Ocak Cuma öğle saatlerine kadar etkisini sürdürmesi öngörülüyor.

Tahminlere göre şehir merkezinde kar kalınlığının 10 ila 20 santimetre, rakımı yüksek bölgelerde ise 20 santimetrenin üzerine çıkması bekleniyor. Özellikle gece saatlerinde hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte buzlanma ve don olaylarına karşı dikkat çekildi.

Büyükşehir Belediyesi Önlemleri

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, kar yağışının ulaşımda ve günlük yaşamda aksamalara neden olmaması için tüm ekiplerin teyakkuz halinde olduğu vurgulandı. Ekiplerin yağışların başlamasıyla birlikte şehir genelinde sahada aktif olarak görev yapacağı; ana arterler ve kritik güzergahlarda tuzlama ve kar küreme çalışmalarının aralıksız sürdürüleceği ifade edildi.

Vatandaşlara Uyarı

Kar yağışının etkisini sürdürdüğü süreçte vatandaşların karşılaştıkları her türlü olumsuzluğu ALO 153 Çağrı Merkezi üzerinden bildirebilecekleri hatırlatıldı.

