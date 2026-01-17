D-655 Zonguldak–Düzce'de Yoğun Kar Yağışı — Trafik Kontrollü

D-655 Zonguldak–Düzce bağlantı yolunda yoğun kar yağışı etkili. Karayolları tuzlama ve kontrol çalışmaları sürdürüyor; trafik kontrollü sağlanıyor.

Yayın Tarihi: 17.01.2026 21:45
Güncelleme Tarihi: 17.01.2026 21:48
Düzce’nin Karadeniz’e açılan önemli ulaşım akslarından biri olan D-655 kara yolunun Zonguldak–Düzce bağlantı yolunda yoğun kar yağışı etkili olmaya başladı.

Karayolları çalışmaları ve trafik durumu

Kar yağışıyla birlikte bölgede sürüş güvenliğini sağlamak amacıyla Karayolları ekipleri tarafından tuzlama ve yol kontrol çalışmaları aralıksız sürdürülüyor. Yetkililerden alınan bilgilere göre, şu ana kadar güzergahta ulaşımı olumsuz etkileyen herhangi bir durum yaşanmazken, trafik akışı kontrollü şekilde sağlanıyor.

Meteorolojik tahminlere göre kar yağışının söz konusu güzergahta önümüzdeki 2 gün boyunca etkisini sürdürmesi bekleniyor.

Sürücülere uyarılar

Sürücülerin dikkatli olmaları, hız ve takip mesafesine uymaları, kış lastiği ve gerekli ekipmanları bulundurmaları konusunda uyarıda bulunuluyor. Ekipler ise muhtemel olumsuzluklara karşı teyakkuz halinde tutuluyor.

Yazar
EDİTÖR

Sinan Bekiroğlu

6 yıllık deneyimli "Shift Şefi". Gece vardiyasında sitenin manşet yönetiminden sorumludur. Olası bir deprem, kaza veya ani gelişmede tüm ekibi koordine edene kadar gemiyi yüzdürür.

