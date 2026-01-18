D850'de Tır Makasladı: Niksar'da Polis Kürekle Yolu Açtı

Tokat Niksar'da bir tırın makaslaması sonucu kapanan D850'yi polis, Karayolları ve vatandaşlar kürekle temizleyerek yaklaşık 1 saatte yeniden trafiğe açtı.

Yayın Tarihi: 18.01.2026 19:10
Güncelleme Tarihi: 18.01.2026 19:27
Polis, Karayolları ve vatandaşlar kürekle müdahale etti

Tokat'ın Niksar ilçesinde, Musapınarı mevkiinde bir tırın makaslaması sonucu D850 kara yolu trafiğe kapandı. Olayın bildirilmesinin ardından Erbaa Bölge Trafik İstasyon Amirliğine bağlı ekipler kısa sürede olay yerine sevk edildi.

Bölgede etkili olan yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle çalışmalar zaman zaman güçlükle yürütüldü. Polis ekipleri, Karayolları ekipleri ve çevredeki vatandaşların desteğiyle tırın çevresindeki karı küreklerle temizleyerek yolun açılması için yoğun çaba sarf etti.

Yaklaşık 1 saat süren çalışmanın ardından makaslayan tır bulunduğu yerden kurtarıldı ve yol yeniden trafiğe açıldı. Ulaşımın normale dönmesiyle birlikte ekipler sürücülere dikkatli olmaları ve zincirsiz yola çıkmamaları uyarısında bulundu.

TOKAT’IN NİKSAR İLÇESİNDE ETKİLİ OLAN KAR YAĞIŞI NEDENİYLE KAPANAN YOLDA, POLİS EKİPLERİNİN ÖZVERİLİ ÇALIŞMASI KAMERAYA YANSIDI.

Yazar
EDİTÖR

Sinan Bekiroğlu

6 yıllık deneyimli "Shift Şefi". Gece vardiyasında sitenin manşet yönetiminden sorumludur. Olası bir deprem, kaza veya ani gelişmede tüm ekibi koordine edene kadar gemiyi yüzdürür.

