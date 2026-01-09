DAGC Başkanı Ayhan Türkez: 10 Ocak Bayram Değil Dayanışma Günü, 'Gazetecilik Meslek Yasası' Şart

DAGC Başkanı Ayhan Türkez, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nde meslek yasası çağrısı yaparak basın özgürlüğü, çalışma koşulları ve dijital yayıncılık düzenlemelerini talep etti.

Yayın Tarihi: 09.01.2026 15:39
Güncelleme Tarihi: 09.01.2026 15:39
DAGC Başkanı Ayhan Türkez: 10 Ocak Bayram Değil Dayanışma Günü, 'Gazetecilik Meslek Yasası' Şart

DAGC Başkanı Ayhan Türkez: 10 Ocak Bayram Değil Dayanışma Günü

Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyeti (DAGC) Başkanı Ayhan Türkez, yönetim kurulu adına 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü vesilesiyle yayımladığı mesajda, sektörün içinde bulunduğu durum nedeniyle bu tarihin bir bayram değil, dayanışma günü olarak anılması gerektiğini vurguladı.

Meslek yasası ihtiyacı ve hukuki boşluklar

Türkez, basın sektörünün zor bir dönemden geçtiğini belirterek, mesleği ilgilendiren birçok konuda acil düzenleme beklendiğine dikkat çekti. Basın özgürlüğünden çalışma koşullarına, internet ve dijital yayıncılık mevzuatından mesleki standartlara kadar güncel, özgürlükçü ve uygulanabilir düzenlemelere ihtiyaç olduğunu söyledi. Mesajında özellikle "Gazetecilik Meslek Yasası" ihtiyacını ön plana çıkardı.

Türkez, yasal düzenleme eksikliğinin sektöre zarar verdiğini şu sözlerle ifade etti: “Basın sektöründe mesleki bir düzenlemenin olmaması; etik dışı, tehdit ve şantaja dayalı yayıncılığı teşvik etmekte, hiçbir mesleki birikimi ve sorumluluğu olmayan kişilerin ‘gazeteci’ kimliği altında sektörde yer almasına zemin hazırlamaktadır. Bu konuda büyük bir özveriyle mücadele edilmesine rağmen, yasal boşluklardan yararlanan çıkar odaklarının önüne geçilememektedir. Bu tablo, gerçek gazeteciliğe zarar vermektedir.”

Tarihi haklar ve demokratik gereklilik

Türkez, 10 Ocak 1961 tarihinin basın emekçileri için dönüm noktası olduğunu anımsatarak, 212 sayılı yasa ile sağlanan hakların bugün büyük ölçüde ortadan kalktığını belirtti. Mesajında ayrıca şu ifadeye yer verdi: “Bağımsız ve özgür bir basın halkın haber alma hakkının teminatıdır. Ancak gelinen noktada, basın emekçilerinin çalışma koşulları ve mesleki güvenceleri, ne yazık ki 1961’in bile gerisindedir.”

Türkez, sorunların ertelenmeden ele alınmasının sadece basın mesleği için değil, demokrasinin sağlıklı işleyişi açısından da hayati önem taşıdığını vurguladı ve Gazetecilik Meslek Yasasının çıkarılmasının zorunlu olduğunu belirtti.

Anma ve iyi dilekler

Mesajın sonunda Türkez, 10 Ocak’ı gerçek anlamda bir basın bayramı olarak kutlayabilecekleri günlere ulaşma temennisinde bulunarak, aralarından ayrılan cemiyet başkanlarını, üyeleri ve meslektaşlarını rahmet ve minnetle andıklarını kaydetti. Türkez, Erzurum ve bölge illerinde görev yapan meslektaşlarına saygı ve sevgilerini ileterek sağlık ve başarı dileklerini sundu.

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

