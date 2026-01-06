DAGC’den İran Başkonsolosluğuna İade-i Ziyaret

DAGC’den İran Başkonsolosluğuna iade-i ziyaret

Ziyarette iş birliği ve ilişkilerin güçlendirilmesi ele alındı

Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyeti Yönetimi, İran İslam Cumhuriyeti Erzurum Başkonsolosu Alibeman Eghbalı Zarcha iade-i ziyarette bulundu.

Ziyaret, İran Konsolosluğu binasında sabah kahvaltısında gerçekleşti. Görüşmede Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ayhan Türkez, Doğu Anadolu Gazeteciler Federasyonu Başkanı İrfan Tarakçıoğlu ile yönetim kurulu üyeleri Mesut Gülrek, Talip Akpunar, Nihat Kılıçoğulları ve Soner İstanbullu hazır bulundu.

Taraflar, gündemdeki konular ile Erzurum ve İran arasındaki mevcut ilişkilerin geliştirilmesi ve DAGC ile İran’daki gazetecilik mesleki kuruluşları arasında karşılıklı iş birliği imkanları üzerinde görüş alışverişinde bulundu.

Ziyarette, Başkonsolos Alibeman Eghbalı Zarch yönetim kurulu üyelerine 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla Farsça ve Türkçe yazılı kutlama mesajı takdim etti. DAGC Başkanı Ayhan Türkez ise Başkonsolos’a cam işlemesi bir vazo hediye etti.

Toplantıda ayrıca Başkonsolos Muavini Javad Pirbodaghı ve Tercüman Asal Kamranı da yer aldı.

Gerçekleşen ziyaret, iki taraf arasında iletişimin güçlendirilmesi ve gazetecilik alanında karşılıklı iş birliklerinin ilerletilmesi yönünde önemli bir adım olarak değerlendirildi.

