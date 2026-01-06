DAGC’den İran Başkonsolosluğuna İade-i Ziyaret

Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyeti yönetimi, Erzurum Başkonsolosu Alibeman Eghbalı Zarch’a iade-i ziyarette bulunarak ilişkiler ve gazetecilikte iş birliğini görüştü.

Yayın Tarihi: 06.01.2026 14:26
Güncelleme Tarihi: 06.01.2026 14:26
DAGC’den İran Başkonsolosluğuna İade-i Ziyaret

DAGC’den İran Başkonsolosluğuna iade-i ziyaret

Ziyarette iş birliği ve ilişkilerin güçlendirilmesi ele alındı

Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyeti Yönetimi, İran İslam Cumhuriyeti Erzurum Başkonsolosu Alibeman Eghbalı Zarcha iade-i ziyarette bulundu.

Ziyaret, İran Konsolosluğu binasında sabah kahvaltısında gerçekleşti. Görüşmede Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ayhan Türkez, Doğu Anadolu Gazeteciler Federasyonu Başkanı İrfan Tarakçıoğlu ile yönetim kurulu üyeleri Mesut Gülrek, Talip Akpunar, Nihat Kılıçoğulları ve Soner İstanbullu hazır bulundu.

Taraflar, gündemdeki konular ile Erzurum ve İran arasındaki mevcut ilişkilerin geliştirilmesi ve DAGC ile İran’daki gazetecilik mesleki kuruluşları arasında karşılıklı iş birliği imkanları üzerinde görüş alışverişinde bulundu.

Ziyarette, Başkonsolos Alibeman Eghbalı Zarch yönetim kurulu üyelerine 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla Farsça ve Türkçe yazılı kutlama mesajı takdim etti. DAGC Başkanı Ayhan Türkez ise Başkonsolos’a cam işlemesi bir vazo hediye etti.

Toplantıda ayrıca Başkonsolos Muavini Javad Pirbodaghı ve Tercüman Asal Kamranı da yer aldı.

Gerçekleşen ziyaret, iki taraf arasında iletişimin güçlendirilmesi ve gazetecilik alanında karşılıklı iş birliklerinin ilerletilmesi yönünde önemli bir adım olarak değerlendirildi.

DOĞU ANADOLU GAZETECİLER CEMİYETİ YÖNETİMİ, İRAN İSLAM CUMHURİYETİ ERZURUM BAŞKONSOLOSU ALİBEMAN...

DOĞU ANADOLU GAZETECİLER CEMİYETİ YÖNETİMİ, İRAN İSLAM CUMHURİYETİ ERZURUM BAŞKONSOLOSU ALİBEMAN EGHBALI ZARCH’A İADE-İ ZİYARETTE BULUNDU.

DOĞU ANADOLU GAZETECİLER CEMİYETİ YÖNETİMİ, İRAN İSLAM CUMHURİYETİ ERZURUM BAŞKONSOLOSU ALİBEMAN...

Yazar
EDİTÖR

Gizem Polat

2 yıllık deneyimli (Junior). Gece boyunca sosyal medyada viral olan videoları, yurt dışındaki (ABD saat dilimi) gelişmeleri takip eder ve sabah gündemi için taslaklar hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Elazığ’da İtfaiye Sokakta Hipotermi Geçiren Vatandaşı Kurtardı
2
Elazığ'ta İtfaiye Çatılardaki Buz Sarkıtlarını Temizliyor
3
Kotanlı: "Memurun ve emeklinin gerçeği TÜİK’ten büyüktür"
4
Prof. Dr. Lokman Aslan: Yaban hayvanlarına yiyecek bırakmak ekolojik dengeyi bozuyor
5
Düzce Belediye Meclisi 2026'nın İlk Toplantısında 40 Gündem Maddesini Görüştü
6
Düzce Belediyesi 2025'te Park ve Yeşil Alanlarda Büyük Yenileme Yaptı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları