DAGC, Durdemir Bilirdönmez'i mezarı başında andı

Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyeti, eski başkan Durdemir Bilirdönmez'i Asri Mezarlık'ta ölüm yıldönümünde anarak dualar okudu ve ailesine başsağlığı diledi.

Yayın Tarihi: 23.01.2026 11:53
Güncelleme Tarihi: 23.01.2026 11:53
Anma töreni Asri Mezarlık'ta gerçekleştirildi

Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu, cemiyetin eski başkanlarından duayen gazeteci Durdemir Bilirdönmez'i ölüm yıldönümünde kabri başında andı.

Törene, Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ayhan Türkez, Doğu Anadolu Gazeteciler Federasyonu Başkanı İrfan Tarakçıoğlu, DAGC Yönetim Kurulu üyeleri Soner İstanbullu, Nihat Kılıçoğulları, Mesut Gülrek, Orhan Bozkurt ile DHA Bölge Müdürü Salih Tekin, DHA muhabiri Oktay Polat ve İHA muhabiri Mehmet Emin Kızılca katıldı.

Asri Mezarlık'ta gerçekleştirilen anmada Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı ve katılımcılar Fatiha okuyarak merhum için dua etti. Gazeteciler, Bilirdönmez'in oğlu Erzurum Ticaret Borsası Başkanlığı Basın Danışmanı Selçuk Bilirdönmez'e başsağlığı dileklerini iletti.

DAGC Başkanı'ndan vefalı sözler

Yönetim Kurulu adına konuşan Ayhan Türkez, Durdemir Bilirdönmez'in Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyeti'nin bugünlere gelmesinde önemli katkıları olduğunu vurguladı. Türkez, Bilirdönmez'in 23 Ocak 2011 tarihinde aramızdan ayrıldığını hatırlatarak, mesleki çalışmalarını hayata veda ettiği güne kadar sürdürdüğünü belirtti.

Türkez, Bilirdönmez'in geçen yarım asırda yerel gazetelerde muhabirlik, yazı işleri müdürlüğü, yaygın basın ve ajanslarda bölge temsilciliği ve bölge müdürlüğü yaptığını; DAGC kuruculuğu ve iki dönem cemiyet başkanlığı görevinde bulunduğunu kaydetti. Türkez, "Erzurum basını çalışanları olarak bizler, mesleğin duayeni Durdemir Bilirdönmez'den çok şeyler öğrendik. Hem mesleğin hem de insanlık ahlakı ve öğretileriyle üzerimizde emeği olan ağabeyimizi minnetle anıyoruz. Ruhu şad olsun" ifadelerini kullandı.

Türkez, Bilirdönmez'in hayatı boyunca çevresiyle ve Erzurum dışındaki basın camiasıyla güçlü ilişkiler kurduğunu; Erzurum basın camiasının akil ve arif isimlerinden biri olduğunu sözlerine ekledi. DAGC olarak sadece eski bir başkanı değil, önemli bir duayeni andıklarını belirten Türkez, merhuma Allah'tan rahmet diledi.

