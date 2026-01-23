Danıştay Başkanı Zeki Yiğit Alaplı'da: Kaymakamlık, Adliye ve Belediye Ziyaretleri

Danıştay Başkanı Zeki Yiğit Alaplı'da

Türkiye yargı sisteminin önemli isimlerinden Danıştay Başkanı Zeki Yiğit, Zonguldak’ın Alaplı ilçesindeki kurumlara ziyaretlerde bulundu.

Kaymakamlık görüşmesi

Ziyaret kapsamında Yiğit, Alaplı Kaymakamlığına gelerek Kaymakam Selçuk Köksal ile görüştü. Toplantıda ilçede devam eden yatırım ve proje konuları değerlendirildi. Görüşmeye; Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin, Gümeli Belediye Başkanı Aytaç Tosun, Alaplı Başsavcı Anıl Öztürk, Ereğli Başsavcı Mustafa Erbaş ve Ereğli Adalet Komisyonu Başkanı Çelebi Tetik katıldı.

Adliye ve Belediye ziyaretleri

Yiğit, programı çerçevesinde Alaplı Adliyesini ziyaret ederek ilçenin hukuki ve idari meseleleri hakkında kapsamlı bir görüş alışverişinde bulundu. Adliye ziyareti sonrası Alaplı Belediye Başkanlığına geçerek belediye yetkilileriyle görüşmeler gerçekleştirdi.

Hediyeler ve kapanış

Samimi bir ortamda gerçekleşen görüşmelerin ardından Kaymakam Selçuk Köksal, Yiğit'i ağırlamaktan onur duyduğunu belirterek teşekkür etti ve günün anısına Danıştay Başkanı'na Gümeli Porsuk Ağacı işlendiği özel yapım tablo hediye etti. Belediye Başkanı Nuri Tekin ise Yiğit’e Alaplı’ya özgü el yapımı tabak takdim etti.

Ziyaret, karşılıklı iyi niyet temennileri ve günün anısına çekilen hatıra fotoğrafıyla sona erdi.

ZONGULDAK (İHA) - TÜRKİYE YARGI SİSTEMİNİN ÖNEMLİ İSİMLERİNDEN DANIŞTAY BAŞKANI ZEKİ YİĞİT, ZONGULDAK'IN ALAPLI İLÇESİNDE BULUNAN KURUMLARA AİT ZİYARETİ GERÇEKLEŞTİRDİ. ZİYARETİN İLK DURAĞI ALAPLI KAYMAKAMLIĞI OLDU.