Datça'da Kuvvetli Fırtına: Feribot Seferleri İptal Edildi

Meteoroloji uyarısının ardından Datça'da kuvvetli rüzgar ve sağanak etkili oldu; Datça-Bodrum feribot seferleri iptal edildi.

Yayın Tarihi: 22.01.2026 17:49
Güncelleme Tarihi: 22.01.2026 17:49
Meteoroloji uyarısının ardından rüzgar ve sağanak etkili oldu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün Muğla bölgesi için yaptığı kuvvetli fırtına uyarısının ardından Datça'da fırtına ve sağanak yağış etkili oldu.

Sabah saatlerinden itibaren başlayan kuvvetli rüzgar ve aralıklarla etkili olan sağanak yağış, zaman zaman yaşamı olumsuz yönde etkiledi.

Datça Yat Limanı'nda tekne sahipleri önlem almaya çalıştı. Zaman zaman şiddetini artıran rüzgarla birlikte denizde dalga boyu yükselirken, yağışın da etkisiyle görüş mesafesi azaldı.

Fırtına nedeniyle Datça-Bodrum arası feribot seferleri iptal edildi, deniz ulaşımında aksamalar yaşandı.

