Ersizlerdere Tabiat Parkı'nda Kar Güzelliği

Küre Dağları Milli Parkı içindeki Ersizlerdere Kanyonu Tabiat Parkı karla kaplanarak doğasever ve fotoğrafçıların ilgisini çekiyor.

Yayın Tarihi: 22.01.2026 09:27
Güncelleme Tarihi: 22.01.2026 10:07
Beyaz Örtüyle Gelen Görsel Zenginlik

Kastamonu’da, Küre Dağları Milli Parkı içerisinde yer alan Ersizlerdere Kanyonu Tabiat Parkı, yağan karla birlikte beyaz bir örtüyle kaplandı.

Ormanlar, kanyon, vadiler ve dağlar karla buluşarak ziyaretçilere etkileyici manzaralar sunuyor. Bölgenin doğal dokusu, karın sağladığı görsel zenginlikle öne çıkıyor.

Tarihi İstiklal Yolunun da geçtiği Ersizlerdere Kanyonu Tabiat Parkı’nda ziyaretçiler doğa yürüyüşü, manzara seyri, piknik ve çadır kampı yapabiliyor. Kar yağışının ardından oluşan atmosfer, doğaseverler ve fotoğraf tutkunları tarafından yoğun ilgi görüyor.

Ziyaretçiden İzlenimler

Emekli öğretmen Haydar İkizoğlu kar yağışı sonrası bölgeye ilişkin şunları söyledi: Kar yağışı sonrasında Ersizlerdere’nin manzarası ayrı bir güzelliğe büründü. Şu anda burada çok güzel bir manzara var. Havada soğuk ama bereket diyoruz bizler buna. Kar yağışı, insanların hayatlarını bazen olumsuz etkilese de özellikle de kurak geçen mevsimlerde bizlere su kaynağı oluşturuyor. Sürücüler, kar yağışından biraz etkileniyor ama sis olmasına rağmen manzara ayrı bir güzel.

