Dedeli Belediyesi Kar Temizleme Çalışmalarını Tamamladı — Ulaşım Normalleşti

Dedeli Belediyesi kar temizleme çalışmalarını tamamladı

Ulaşım normale döndü

Dedeli'de etkili olan yoğun kar yağışının ardından Dedeli Belediyesi ekipleri tarafından başlatılan kar temizleme çalışmaları başarıyla tamamlandı. Ekipler, belde genelinde ulaşımın aksamaması ve vatandaşların günlük yaşamının olumsuz etkilenmemesi amacıyla yoğun mesai yürüttü.

Ana arterler başta olmak üzere mahalle yolları, sokaklar ve kamuya açık alanlarda yürütülen çalışmalarda belediyeye ait iş makineleri ve personel aralıksız görev yaptı. Yoğun kar yağışına rağmen özveriyle çalışan ekipler, kısa sürede yolları ulaşıma açarak olası mağduriyetlerin önüne geçti.

Başkanın açıklaması

Dedeli Belediye Başkanı Veysi Durak, karla mücadele çalışmalarıyla ilgili yaptığı açıklamada, vatandaşların güvenliği ve ulaşımın aksamaması için tüm imkânların seferber edildiğini belirterek şunları söyledi: "Beldemizde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle ekiplerimiz gece gündüz sahadaydı. Vatandaşlarımızın mağdur olmaması için tüm yollarımızı ulaşıma açık hale getirdik. Özveriyle çalışan tüm personelimize teşekkür ediyorum. Belediyemiz, kış şartları boyunca çalışmalarına aralıksız devam edecektir."

Kar temizleme çalışmalarının tamamlanmasının ardından beldede ulaşımın normale döndüğü bildirildi.

DEDELİDE ETKİLİ OLAN YOĞUN KAR YAĞIŞI SONRASI DEDELİ BELEDİYESİ EKİPLERİ TARAFINDAN BAŞLATILAN KAR TEMİZLEME ÇALIŞMALARI BAŞARIYLA TAMAMLANDI. BELDE GENELİNDE ULAŞIMIN AKSAMAMASI VE VATANDAŞLARIN GÜNLÜK YAŞAMININ OLUMSUZ ETKİLENMEMESİ AMACIYLA EKİPLER GECE GÜNDÜZ DEMEDEN YOĞUN BİR MESAİ HARCADI.