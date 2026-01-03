DOLAR
43,02 0%
EURO
50,44 -0,01%
ALTIN
5.984,94 0,02%
BITCOIN
3.870.067,09 -0,36%

Dedeli Belediyesi Kar Temizleme Çalışmalarını Tamamladı — Ulaşım Normalleşti

Dedeli Belediyesi, yoğun kar yağışı sonrası başlattığı kar temizleme çalışmalarını tamamlayarak beldede ulaşımı normale döndürdü.

Yayın Tarihi: 03.01.2026 15:04
Güncelleme Tarihi: 03.01.2026 15:04
Dedeli Belediyesi Kar Temizleme Çalışmalarını Tamamladı — Ulaşım Normalleşti

Dedeli Belediyesi kar temizleme çalışmalarını tamamladı

Ulaşım normale döndü

Dedeli'de etkili olan yoğun kar yağışının ardından Dedeli Belediyesi ekipleri tarafından başlatılan kar temizleme çalışmaları başarıyla tamamlandı. Ekipler, belde genelinde ulaşımın aksamaması ve vatandaşların günlük yaşamının olumsuz etkilenmemesi amacıyla yoğun mesai yürüttü.

Ana arterler başta olmak üzere mahalle yolları, sokaklar ve kamuya açık alanlarda yürütülen çalışmalarda belediyeye ait iş makineleri ve personel aralıksız görev yaptı. Yoğun kar yağışına rağmen özveriyle çalışan ekipler, kısa sürede yolları ulaşıma açarak olası mağduriyetlerin önüne geçti.

Başkanın açıklaması

Dedeli Belediye Başkanı Veysi Durak, karla mücadele çalışmalarıyla ilgili yaptığı açıklamada, vatandaşların güvenliği ve ulaşımın aksamaması için tüm imkânların seferber edildiğini belirterek şunları söyledi: "Beldemizde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle ekiplerimiz gece gündüz sahadaydı. Vatandaşlarımızın mağdur olmaması için tüm yollarımızı ulaşıma açık hale getirdik. Özveriyle çalışan tüm personelimize teşekkür ediyorum. Belediyemiz, kış şartları boyunca çalışmalarına aralıksız devam edecektir."

Kar temizleme çalışmalarının tamamlanmasının ardından beldede ulaşımın normale döndüğü bildirildi.

DEDELİDE ETKİLİ OLAN YOĞUN KAR YAĞIŞI SONRASI DEDELİ BELEDİYESİ EKİPLERİ TARAFINDAN BAŞLATILAN KAR...

DEDELİDE ETKİLİ OLAN YOĞUN KAR YAĞIŞI SONRASI DEDELİ BELEDİYESİ EKİPLERİ TARAFINDAN BAŞLATILAN KAR TEMİZLEME ÇALIŞMALARI BAŞARIYLA TAMAMLANDI. BELDE GENELİNDE ULAŞIMIN AKSAMAMASI VE VATANDAŞLARIN GÜNLÜK YAŞAMININ OLUMSUZ ETKİLENMEMESİ AMACIYLA EKİPLER GECE GÜNDÜZ DEMEDEN YOĞUN BİR MESAİ HARCADI.

DEDELİDE ETKİLİ OLAN YOĞUN KAR YAĞIŞI SONRASI DEDELİ BELEDİYESİ EKİPLERİ TARAFINDAN BAŞLATILAN KAR...

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

İLGİLİ HABERLER

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Elazığ'da 3,5 Yaşındaki Lavin Greyderle Ambulanstan Hastaneye Taşındı
2
Şırnak'ta Çığ Nedeniyle Kapanan Yol Ulaşıma Açıldı
3
Malatya Akçadağ'da bin 600 rakımda kar keyfi — Kozluca'da arkadaşların ilginç eğlencesi
4
Kumluca-Kemer Karayolu'nda Heyelan: D-400'e Kayalar Yola Saçıldı
5
Gümüşhane’de Yaban Hayvanlarına Yemleme Seferberliği
6
Van'dan 'Gazze’yi Unutmayın' Çağrısı — Van Filistin’e Destek Platformu

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları