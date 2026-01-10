Demirköy'de doğalgaz çalışmaları resmen başladı
Kırklareli’nin Demirköy ilçesinde uzun yıllardır beklenen doğalgaz projesinde saha çalışmaları resmen başladı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından 2026 yılı yatırım programına alınan proje kapsamında, doğalgaz firmasının teknik ekipleri ilçede inceleme ve altyapı çalışmalarına başladı.
Başkan Gün: İlçe için önemli adım
Demirköy Belediye Başkanı Recep Gün, projenin ilçenin geleceği açısından büyük önem taşıdığını vurgulayarak, "İlçemizin uzun yıllardır beklediği doğalgaz projesinde saha çalışmaları resmen başlamıştır. İnşallah en kısa sürede evlerimiz doğalgazla ısınacak" dedi.
Hedef: Konut ve iş yerlerini doğalgaza kavuşturmak
Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte Demirköy’de konut ve iş yerlerinin doğalgaza kavuşması hedefleniyor. Projenin ilerleyişiyle ilgili teknik ekiplerin saha çalışmaları sürüyor.
BELEDİYE BAŞKANI VE GAZDAŞ YETKİLİLERİ HARİTA ÜZERİNDE İNCELEME