Denizli'de 852 yıllık Sudan Koyun Geçirme geleneği kuruyan nehir yatağında

Denizli'nin Çal ilçesindeki 852 yıllık 'Sudan Koyun Geçirme' geleneği, kuraklık nedeniyle tamamen kuruyan Büyük Menderes Nehri yatağında sembolik olarak gerçekleştirildi.

Yayın Tarihi: 31.08.2025 15:14
Güncelleme Tarihi: 31.08.2025 15:22
Kuraklığa dikkat çekmek için uygulama bu yıl sembolik olarak yapıldı

UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Listesinde yer alan Denizli'nin Çal ilçesindeki 852 yıllık "Sudan Koyun Geçirme" geleneği, bu yıl Büyük Menderes Nehrinin tamamen kuruması nedeniyle nehir yatağında sembolik olarak gerçekleştirildi.

Etkinlik, Aşağıseyit Mahallesi Muhtarlığı, Çal Yöresi Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği ile Çallı İş İnsanları Derneği organizasyonunda, nehrin geçtiği Köprübaşı mevkisinde yapıldı. Her yıl koyunların yüzdürülerek geçirildiği Menderes'te bu kez su olmadığı için koyunlar yatağın içinden yürütüldü.

Vatandaşlar etkinlikte ellerinde "Su hayattır, can suyu haktır" yazılı pankartlarla yer aldı.

Çallı Sanayici ve İş İnsanları Derneği Başkanı Mehmet Atılsın nehre suyun çekilmesinin yarışmanın yapılamasına yol açtığını vurgulayarak şunları söyledi: "Geldiğimiz nokta trajedi. Son 5 yıldır Menderes Nehri'nin kuruması sonucu ekolojide de bir bozukluk oldu. Son 5 yıldır üzümler daha erken hasada geliyor. Suyun olmaması sadece ekonomik olarak değil bu bölgenin ekolojisini de bozdu. Bir nehrin akmaması o bölgenin sadece tarımsal yapısını değil, kültürel devamlılığını da yok ediyor."

Çal Yöresi Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği 2. Başkanı Prof. Dr. Bülent Topuz ise durumu şöyle değerlendirdi: "Ortalıkta sudan geçirilecek bir Menderes kalmadı. Bu acıklı bir durum. Biz burada suçlu aramıyoruz, çare arıyoruz. Menderes'in mutlaka bir can suyu olması lazım. Kurda, kuşa, böceğe bir su olması lazım. Su hayattır, can suyu haktır. Buradan yetkililere söylüyoruz buraya sahip çıkılması lazım. Bu etkinliğin devam etmesini istiyoruz. Bir millet kültürüyle var. Kültürü yok ettiğiniz zaman o millet yok olur."

Çal Belediye Başkanı Ahmet Hakan ve Aşağıseyit Mahallesi Muhtarı Saffet Oğuz da geleneğin yaşatılması için nehrin suya kavuşturulması gerektiğini belirtti.

Çal Belediyesinden mayıs ayında yapılan açıklamada etkinliğin bu yıl kuraklık nedeniyle temmuz sonunda düzenleneceği duyurulmuş; ancak Çal Kaymakamlığı, "Türkiye'de görülen SAT-1 tip şap hastalığının yayılımını engellemek amacıyla organizasyonun yapılmayacağını" bildirmişti.

Bu yılki uygulama, kuraklığa dikkat çekmek amacıyla Aşağıseyit Mahallesi'ndeki 30 kadar hayvanın katılımıyla sembolik olarak gerçekleştirildi.

UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'nde yer alan Denizli'nin Çal ilçesindeki 852 yıllık "Sudan Koyun Geçirme" geleneği, bu yıl kuraklığa dikkati çekmek amacıyla tamamen kuruyan Büyük Menderes Nehri yatağında gerçekleştirildi.

