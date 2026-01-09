Denizli'de Kar Uyarısı: Emniyetten Sürücülere Sis ve Buzlanma İkazı

Denizli'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı yolları beyaza bürüdü. Emniyet, Antalya ve Muğla yollarında sis ve yaklaşık 50 metre görüş mesafesiyle buzlanma riski nedeniyle sürücüleri uyardı.

Yayın Tarihi: 09.01.2026 12:25
Güncelleme Tarihi: 09.01.2026 12:37
Denizli'de gece kar yağışı yüksek kesimleri beyaza bürüdü

Denizli’nin yüksek rakımlı ilçeleri Çameli, Tavas ve Serinhisar başta olmak üzere gece etkili olan kar yağışı yolları beyaza bürüdü.

Kar yağışının ardından yollarda buzlanma riski oluştu. Denizli Emniyet Müdürlüğü sürücüleri trafikte dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Emniyetten kritik uyarı

"Cankurtaran mevkiinden itibaren Antalya ve Muğla yollarında; Yağış nedeniyle sis mevcut, görüş mesafesi yaklaşık 50 metre, buzlanma riski bulunmaktadır. Sürücülerimizin hızlarını azaltmaları, takip mesafelerini korumaları ve trafik işaret ile işaretçilerine uymaları önem arz etmektedir"

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

