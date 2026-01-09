Denizli'de Kar Uyarısı: Emniyetten Sürücülere Sis ve Buzlanma İkazı

Denizli'de gece kar yağışı yüksek kesimleri beyaza bürüdü

Denizli’nin yüksek rakımlı ilçeleri Çameli, Tavas ve Serinhisar başta olmak üzere gece etkili olan kar yağışı yolları beyaza bürüdü.

Kar yağışının ardından yollarda buzlanma riski oluştu. Denizli Emniyet Müdürlüğü sürücüleri trafikte dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Emniyetten kritik uyarı

"Cankurtaran mevkiinden itibaren Antalya ve Muğla yollarında; Yağış nedeniyle sis mevcut, görüş mesafesi yaklaşık 50 metre, buzlanma riski bulunmaktadır. Sürücülerimizin hızlarını azaltmaları, takip mesafelerini korumaları ve trafik işaret ile işaretçilerine uymaları önem arz etmektedir"

