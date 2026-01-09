Denizli'de Karla Mücadele Aralıksız Sürüyor

Yüksek kesimlerde yoğun kar mesaisi

Kentin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı sonrasında harekete geçen ekipler, ihtiyaç duyulan bölgelerde çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Denizli'de beklenen kar yağışına karşı teyakkuzda olan ekipler, özellikle yüksek kesimlerde çalışmalara hızlıca start verdi.

Kar yağışından etkilenen ilçe ve mahalleler ile kent merkezinin yüksek kesimlerinde yürütülen karla mücadele kapsamında ekipler, yolların kapanmaması ve konforlu, güvenli ulaşımın sağlanması için kar küreme ve tuzlama faaliyetlerini gerçekleştiriyor.

Tüm kritik güzergahlarda görev yapan Büyükşehir ekipleri, ulaşımda herhangi bir aksaklık yaşanmaması için ihtiyaç olan bölgelerde çalışmalarını aralıksız şekilde sürdürecek.

KENTİN YÜKSEK KESİMLERİNDE ETKİLİ OLAN KAR YAĞIŞININ ARDINDAN HAREKETE GEÇEN EKİPLER, İHTİYAÇ OLAN BÖLGELERDE KARLA MÜCADELE ÇALIŞMALARINI ARALIKSIZ SÜRDÜRÜYOR.