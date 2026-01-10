Denizli OSB Başkanı Derya Baltalı'dan 10 Ocak Mesajı: 'Güçlü Basın, Güçlü Toplumun Teminatı'

Denizli OSB Başkanı Derya Baltalı'dan 10 Ocak Mesajı

"Güçlü basın, güçlü toplumun teminatıdır"

Denizli Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Derya Baltalı, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla yayımladığı kutlama mesajında gazetecilerin kamunun doğru, hızlı ve güvenilir bilgiye ulaşmasında taşıdığı sorumluluğa dikkat çekti.

Gazeteciliğin demokratik toplumların vazgeçilmez unsurlarından biri olduğunu vurgulayan Baltalı, basının toplumsal hayattaki yerini ve önemini şu sözlerle özetledi:

"Basın; yalnızca haber aktaran değil, aynı zamanda toplumsal hafızayı oluşturan, demokrasiyi güçlendiren ve ortak değerlerimizi koruyan stratejik bir güçtür. Zor koşullar altında, fedakârca görev yapan gazetecilerimiz, halkın haber alma hakkının en önemli güvencesidir."

Denizli OSB Başkanı Baltalı, sanayi, üretim ve istihdam alanlarında doğru bilginin kamuoyuna aktarılmasının hayati önem taşıdığını belirtti. Yönetim anlayışlarında şeffaflık ve iletişimi öncelik haline getirdiklerini ifade eden Baltalı, basınla kurulan iş birliğinin değerine işaret etti:

"Türkiye’nin gelişmesinde ve dünya ile rekabetinde sanayi dünyasının sesinin doğru ve etkili şekilde duyurulması noktasında basınla kurulan güçlü iş birliğini son derece kıymetli buluyoruz"

Mesajının sonunda tüm basın çalışanlarının gününü kutlayan Baltalı, mesleğini etik değerler çerçevesinde sürdüren gazetecilere teşekkür ederek iyi dileklerini iletti:

"Mesleğini etik değerler çerçevesinde, özveriyle sürdüren tüm gazetecilerimize teşekkür ediyor; sağlık, başarı ve kolaylıklar diliyorum"

DENİZLİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ YÖNETİM KURULU BAŞKANI DERYA BALTALI, 10 OCAK ÇALIŞAN GAZETECİLER GÜNÜ DOLAYISIYLA BİR KUTLAMA MESAJI YAYIMLADI.