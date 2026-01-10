Denizli OSB Başkanı Derya Baltalı'dan 10 Ocak Mesajı: 'Güçlü Basın, Güçlü Toplumun Teminatı'

Denizli OSB Başkanı Derya Baltalı, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nde basının demokratik toplum ve sanayi için önemine vurgu yaptı.

Yayın Tarihi: 10.01.2026 08:08
Güncelleme Tarihi: 10.01.2026 08:08
Denizli OSB Başkanı Derya Baltalı'dan 10 Ocak Mesajı: 'Güçlü Basın, Güçlü Toplumun Teminatı'

Denizli OSB Başkanı Derya Baltalı'dan 10 Ocak Mesajı

"Güçlü basın, güçlü toplumun teminatıdır"

Denizli Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Derya Baltalı, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla yayımladığı kutlama mesajında gazetecilerin kamunun doğru, hızlı ve güvenilir bilgiye ulaşmasında taşıdığı sorumluluğa dikkat çekti.

Gazeteciliğin demokratik toplumların vazgeçilmez unsurlarından biri olduğunu vurgulayan Baltalı, basının toplumsal hayattaki yerini ve önemini şu sözlerle özetledi:

"Basın; yalnızca haber aktaran değil, aynı zamanda toplumsal hafızayı oluşturan, demokrasiyi güçlendiren ve ortak değerlerimizi koruyan stratejik bir güçtür. Zor koşullar altında, fedakârca görev yapan gazetecilerimiz, halkın haber alma hakkının en önemli güvencesidir."

Denizli OSB Başkanı Baltalı, sanayi, üretim ve istihdam alanlarında doğru bilginin kamuoyuna aktarılmasının hayati önem taşıdığını belirtti. Yönetim anlayışlarında şeffaflık ve iletişimi öncelik haline getirdiklerini ifade eden Baltalı, basınla kurulan iş birliğinin değerine işaret etti:

"Türkiye’nin gelişmesinde ve dünya ile rekabetinde sanayi dünyasının sesinin doğru ve etkili şekilde duyurulması noktasında basınla kurulan güçlü iş birliğini son derece kıymetli buluyoruz"

Mesajının sonunda tüm basın çalışanlarının gününü kutlayan Baltalı, mesleğini etik değerler çerçevesinde sürdüren gazetecilere teşekkür ederek iyi dileklerini iletti:

"Mesleğini etik değerler çerçevesinde, özveriyle sürdüren tüm gazetecilerimize teşekkür ediyor; sağlık, başarı ve kolaylıklar diliyorum"

DENİZLİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ YÖNETİM KURULU BAŞKANI DERYA BALTALI, 10 OCAK ÇALIŞAN GAZETECİLER...

DENİZLİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ YÖNETİM KURULU BAŞKANI DERYA BALTALI, 10 OCAK ÇALIŞAN GAZETECİLER GÜNÜ DOLAYISIYLA BİR KUTLAMA MESAJI YAYIMLADI.

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

İLGİLİ HABERLER

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Başkan Özkan Yalım: Gazetecilerle Şeffaf ve Yapıcı İletişim Sürecek
2
Denizli OSB Başkanı Derya Baltalı'dan 10 Ocak Mesajı: 'Güçlü Basın, Güçlü Toplumun Teminatı'
3
Van'da Kurubaş Geçidi'nde Kar ve Tipi Ulaşımı Zorluyor
4
Karasu'da 8. Sınıf Öğrencisi Ilhame Saparova Pencereden Düşerek Hayatını Yitirdi
5
Başkan Akın: Basın, demokrasinin en önemli yapı taşıdır — 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü
6
Bursa'da Kuvvetli Rüzgâr ve Fırtına Uyarısı (10-11 Ocak 2026)
7
Başkan Çetinkaya Karabük'te Gazetecilerle Buluştu

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları