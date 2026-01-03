DOLAR
Denizli Umre Kafilesi Medine'de Ziyaretlerini Tamamladı

Denizli umre kafilesi, Kıblateyn, Uhud, Yedi Mescitler ve Kuba Mescidi'ni ziyaret ederek Medine dış programını tamamladı; rehberler tarihi ve manevi detayları aktardı.

Yayın Tarihi: 03.01.2026 14:26
Güncelleme Tarihi: 03.01.2026 14:26
Denizli Umre Kafilesi Medine'de Ziyaretlerini Tamamladı

Denizli umre kafilesi Medine'deki dış ziyaretlerini tamamladı

Denizli İl Müftülüğü organizasyonunda Medine'de bulunan umre kafilesi, dış ziyaret programını tamamladı. Kafile başkanlığı ve rehberliğini Cihan Şahan'ın yürüttüğü grup, sabah saatlerinde başlayan program boyunca İslam tarihinin dönüm noktası sayılan mekânları ziyaret etti.

Ziyaret rotası ve manevi anlar

Programın ilk durağı Uhud oldu. Uhud Savaşı alanında Din görevlisi Ramazan Kahraman, şehitlerin verildiği savaşı tüm yönleriyle anlattı. Kahraman, Uhud'un yalnızca askeri bir mücadele olmadığını, itaat, sabır ve sorumluluk bilinci açısından Müslümanlara önemli dersler sunduğunu vurguladı. Umreciler, okçular tepesinde yaşanan gelişmelerin savaşın seyrini nasıl değiştirdiğine ilişkin anlatımlarla duygulu anlar yaşadı; şehitlerin kabirleri başında dualar edildi.

Grup, daha sonra kıblenin Mescid-i Aksa'dan Kâbe'ye çevrildiği mübarek mekan olan Kıblateyn Mescidi'ni ziyaret etti. 12. Tur Kafile Başkanı Mehmet Cemal Yılmaz, kıble değişiminin İslam tarihi açısından önemini ve Müslümanlar için birlik sembolü oluşunu katılımcılara aktardı; umreciler burada namaz kılarak manevi atmosferi derinden hissetti.

Ardından kafile, Hendek Savaşı'nın gerçekleştiği Yedi Mescitler bölgesine geçti. Ziyarette Hendek Savaşı'nın stratejik boyutları ve Müslümanların zor şartlar altındaki sabrı ile dayanışma ruhu hatırlatıldı.

Ziyaretlerin son durağı ise İslam tarihinde ayrı bir yeri olan Kuba Mescidi oldu. Umreciler, Hz. Peygamber'in Medine'ye hicreti sırasında inşa edilen ilk mescid olma özelliği taşıyan Kuba'da namaz kılarak programı tamamladı.

Rehberlik, kadın ve erkek programları

Ziyaretler boyunca erkek umrecilere 12. Tur Kafile Başkanı Mehmet Cemal Yılmaz rehberlik ederken, kadın umrecilerin programı Kadın İrşat Görevlisi Sümeyye Sucuoğlu eşliğinde gerçekleştirildi. Sucuoğlu, kadınlarla birebir ilgilenerek ziyaret edilen mekânların dini ve tarihi boyutlarına ilişkin bilgilendirmelerde bulundu.

Grup Başkanı ve rehber Cihan Şahan, program sonunda yaptığı değerlendirmede ziyaretlerin umrecilerin ibadet bilincini güçlendirdiğini ve İslam tarihini yerinde öğrenme fırsatı sunduğunu belirterek, "Bu topraklarda atılan her adım, Peygamber Efendimizin ve sahabenin izlerini hatırlatıyor. Umrecilerimizin bu bilinçle ziyaretlerini gerçekleştirmesi bizler için en büyük kazançtır" dedi.

Denizli umre kafilesi, Medine'de tamamlanan bu anlamlı ziyaretlerin ardından ibadetlerine devam etmek üzere programına planlandığı şekilde devam etti.

