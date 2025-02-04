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Deprem Yardımlarıyla Yeniden Hayata Tutunan Aile

Depremde her şeyini kaybeden Tanrıverdi Ailesi, devlet desteği ile yeniden hayata tutundu.

Yayın Tarihi: 04.02.2025 13:33
Güncelleme Tarihi: 04.02.2025 13:33
Deprem Yardımlarıyla Yeniden Hayata Tutunan Aile

Depremden Sonra Gelen Umut: Tanrıverdi Ailesi

Büyük Kahramanmaraş depremi, 6 Şubat 2023 tarihinde on binlerce vatandaşın hayatını olumsuz etkiledi. Deprem, sadece fiziksel yapıları değil, aynı zamanda insanların umutlarını da yok etti. Kahramanmaraş merkezli bu depremin yıkıcı etkileri, Adıyaman'da yaşayan Tanrıverdi Ailesi'ni derinden sarstı.

Ailenin geçim kaynağı olan hayvancılık, deprem sırasında büyük bir kayba uğradı. Tanrıverdi Ailesi, ahırları yıkıldığında, 7 büyükbaş ve 40 küçükbaş hayvanlarını kaybetti. Bu kayıplar, ailenin hem maddi hem de manevi olarak büyük bir çöküş yaşamasına sebep oldu.

Deprem Yardımlarıyla Yeniden Hayata Tutunan Aile

Devlet Desteği ile Yeniden Başlangıç

Devletin sağladığı yardımla birlikte Tanrıverdi Ailesi, yeniden umut buldu. Ali Tanrıverdi, duygu dolu ifadeleriyle, "Kaybettiğimiz hayvanlara karşılık devlet sağ olsun birebir sayısında geri verdi bize. Ailemle birlikte geçimimizi bu işten sağlıyoruz. Hayvanlarımız gitgide çoğalıyor. Devletimiz bize yem konusunda da destek oldu, bütün kademelerinden Allah razı olsun," dedi.

Bir Anne'nin Çağrısı

Aile matriği Hanım Tanrıverdi ise, depremin getirdiği yıkım anlarını şu sözlerle anlattı: "Ahırlarımız çöktü, hayvanlar hep altında kaldı. Geçimimiz hayvancılıktan geliyor. Devlet sağ olsun, bize hayvanlarımızı geri verdi."

Sadece binaları yeniden inşa etmekle kalmayan devlet, insanların umutlarını da yeniden yeşertiyor. Tanrıverdi Ailesi'nin yaşadığı bu dönüşüm, diğer depremzedeler için de umut ışığı oluyor.

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