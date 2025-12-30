Derebucak'ta Kar: Lavanta Tarlaları Beyazladı, Barajda Su Seviyesi Yükseldi

Meteoroloji uyarısı sonrası ilçede kar etkili oldu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün günler öncesinden yaptığı uyarının ardından Konya'nın Derebucak ilçesi yoğun kar yağışıyla beyaza büründü. İlçe genelinde etkili olan kar, özellikle yüksek kesimlerde daha şiddetli hissedildi.

Kar yağışı, yaz aylarında mor renkle bilinen lavanta tarlalarını kışın beyaz bir örtüyle kapladı ve bölgeye farklı bir görsellik kazandırdı.

Tarımsal sulama açısından büyük önem taşıyan ve Beyşehir Gölü'ne su takviyesi sağlamak amacıyla inşa edilen Prof. Dr. Yılmaz Muslu Barajı, son yağışlardan olumlu etkilendi. Gembos Ovası'nda çiftçilik yapan üreticiler için hayati öneme sahip olan barajda su seviyesinin yükselmesi, ilçe sakinleri tarafından memnuniyetle karşılandı.

