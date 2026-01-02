DOLAR
Derecik'te Ahır Çatısı Yoğun Kar Nedeniyle Çöktü

Hakkâri'nin Derecik ilçesi Gelişen köyü Aralık mezrasında yoğun kar nedeniyle bir ahırın çatısı çöktü; kar kalınlığı 1,5 metre olarak aktarıldı.

Yayın Tarihi: 02.01.2026 16:28
Güncelleme Tarihi: 02.01.2026 17:02
Gelişen köyü Aralık mezrasında hasar

Hakkâri'nin Derecik ilçesine bağlı Gelişen köyü Aralık mezrasında etkili olan yoğun kar yağışı sonucunda bir ahırın çatısı sabah saatlerinde çöktü.

Edinilen bilgilere göre, ahırın çatısı karın ağırlığına dayanamayarak çökerken, olay sırasında ahırda bulunan hayvanlarla ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı. Köy sakinleri, kendi imkânlarıyla enkaz kaldırma çalışmalarına başladı.

Yetkililer, bölgede kar kalınlığının 1,5 metre'ye ulaştığını ve benzer risklerin diğer yapılarda da bulunduğunu belirtti. Yetkililer, özellikle eski ve bakımsız yapıların çatılarını düzenli olarak temizlemeleri ve dikkatli olmaları yönünde uyarılarda bulundu.

Yazar
EDİTÖR

Uğur Batmaz

4 yıllık deneyimli. Teknik SEO bilgisi yüksektir. Gece trafiğinin düşmemesi için eski içerikleri günceller, evergreen (ölümsüz) içerikler üretir ve sabah bültenlerini hazırlar.

