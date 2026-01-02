Derecik'te ahır çatısı yoğun kar nedeniyle çöktü

Gelişen köyü Aralık mezrasında hasar

Hakkâri'nin Derecik ilçesine bağlı Gelişen köyü Aralık mezrasında etkili olan yoğun kar yağışı sonucunda bir ahırın çatısı sabah saatlerinde çöktü.

Edinilen bilgilere göre, ahırın çatısı karın ağırlığına dayanamayarak çökerken, olay sırasında ahırda bulunan hayvanlarla ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı. Köy sakinleri, kendi imkânlarıyla enkaz kaldırma çalışmalarına başladı.

Yetkililer, bölgede kar kalınlığının 1,5 metre'ye ulaştığını ve benzer risklerin diğer yapılarda da bulunduğunu belirtti. Yetkililer, özellikle eski ve bakımsız yapıların çatılarını düzenli olarak temizlemeleri ve dikkatli olmaları yönünde uyarılarda bulundu.

HAKKÂRİ’NİN DERECİK İLÇESİNE BAĞLI GELİŞEN KÖYÜNÜN ARALIK MEZRASINDA ETKİLİ OLAN YOĞUN KAR