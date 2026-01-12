Dereli'de Aksu Deresi'nde Mahsur Kalan Köpek Kurtarıldı

Dereli'de Aksu Deresi'nde kayalıkta mahsur kalan köpek, Dereli Belediyesi ekiplerince iş makinesiyle kurtarıldı; sağlık durumu iyi.

Yayın Tarihi: 12.01.2026 20:24
Güncelleme Tarihi: 12.01.2026 20:24
Giresun’un Dereli ilçesinde, Aksu Deresi içindeki kayalıkların üzerinde mahsur kalan köpek, Dereli Belediyesi ekipleri tarafından kurtarıldı.

Kurtarma operasyonu

Mahsur köpeği fark eden Dereli Belediyesi personeli Tarık Talıç ve Önder Yılmaz, bölgeye iş makinesiyle müdahale etti. İş makinesinin kepçesi ile köpeğe ulaşan görevliler, hayvanı güvenli bir şekilde dere içerisinden çıkardı.

Köpeğin uzun süre dere içerisinde mahsur kaldığı belirtildi; kurtarılmasının ardından belediye personeli tarafından beslendi. Yapılan kontrollerde köpeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Belediye Başkanı'nın açıklaması

Dereli Belediye Başkanı Zeki Şenlikoğlu, belediye personelini duyarlı davranışlarından dolayı tebrik ederek, "Belediyemiz personelleri Tarık Talıç ve Önder Yılmaz’ın sergilediği bu örnek davranış bizleri son derece gururlandırmıştır. Canlılara sahip çıkmak bir insanlık ve vicdan meselesidir. Belediyemiz yalnızca hizmet üretmekle kalmayıp, doğaya ve tüm canlılara karşı sorumluluk bilinciyle hareket etmektedir. Personellerimizi yürekten tebrik ediyorum. Hayvan haklarına ve yaşamın korunmasına yönelik duyarlılığımızı sürdüreceğiz" dedi.

