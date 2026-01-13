Elazığ'da eğitim-öğretime 1 gün ara: 13 Ocak 2026 kar önlemi

Elazığ'da 13 Ocak 2026 Salı günü beklenen yoğun kar yağışı nedeniyle il merkezinde eğitim-öğretime 1 gün ara verildi; idari izin düzenlemeleri yapıldı.

Yayın Tarihi: 13.01.2026 00:49
Güncelleme Tarihi: 13.01.2026 00:49
Elazığ Valiliği, beklenen yoğun kar yağışı nedeniyle il merkezinde eğitim-öğretime geçici ara verildiğini açıkladı. Kararın amacı, vatandaşların ve öğrencilerin mağduriyet yaşamasını önlemektir.

Valiliğin açıklaması

"13 Ocak 2026 Salı günü ilimizde beklenen yoğun kar yağışı ve buna bağlı olarak ulaşımda yaşanabilecek buzlanma nedeniyle, vatandaşlarımızın ve öğrencilerimizin mağduriyet yaşamaması adına Milli Eğitim Bakanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na bağlı eğitim kurumları ve Diyanet İşleri Başkanlığı’na bağlı Kur’an kurslarında eğitim ve öğretime il merkezinde 1 gün ara verilmiştir. İlçelerimizin durumu ilçe Kaymakamları tarafından değerlendirilecektir. Kamu kurumlarında görev yapan malul, engelli ve hamile personel idari izinli sayılacaktır. Anne ve babası çalışan anaokulu ve kreşe devam eden çocukları bulunan personel ile engelli çocuğu bulunan personelden birinin, söz konusu tarihte idari izinli sayılmalarına karar verilmiştir. Sağlık, güvenlik ve 24 saat esasına göre hizmet veren birimlerde çalışan personellerin durumu hizmetin gereği olarak ilgili birimler tarafından değerlendirilecektir"

Öne çıkan maddeler: Eğitim ve öğretime il merkezinde 1 gün ara, ilçeler için kararlar ilçe Kaymakamları tarafından değerlendirilecek. Kamu kurumlarında malul, engelli ve hamile personel idari izinli sayılacak; anaokulu/kreşe devam eden çocuğu olan çalışanlar ile engelli çocuğu bulunan personelden birinin de idari izinli sayılması kararlaştırıldı.

