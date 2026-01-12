Torosgaz'tan 150 m² Eve 98.459 TL'lik Doğalgaz Faturası

Isparta'da yaşayan Hüseyin Yıldızhan, Torosgaz'dan gelen SMS ile 150 metrekarelik evine çıkan 98 bin 459 lira tutarındaki doğal gaz faturasıyla şoke oldu. Firma, hatayı kabul ederek faturayı 1.300 liraya düşürdü.

Torosgaz'ın açıklaması

Torosgaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada söz konusu aboneliğe ait faturanın sayaç okuma sırasında sehven girilen hatalı endeks nedeniyle oluştuğunu, hatanın saha personeli tarafından aynı gün içinde fark edildiğini ve bu nedenle basılı faturanın adrese bırakılmadığını bildirdi. Ardından Yıldızhan’ın faturası Torosgaz tarafından tekrar düzenlenerek, bin 300 liraya düşürüldü.

Abonenin tepkisi

"Isparta’da evimde oturduğum sırada cep telefonuma bir SMS geldi. Mesajda doğal gaz faturamın 55 bin 211 lira olduğu yazıyordu. Şoka girdim, neye uğradığımı şaşırdım. SMS’te toplam faturanın 98 bin 459 lira olduğu, bunun 43 bin 248 lirasının devlet desteği olarak karşılandığı, geriye kalan 55 bin 211 liranın ise bana yansıtıldığı belirtiliyordu. Son yıllarda evime gelen doğal gaz faturası ortalama bin ya da 2 bin lira civarındayken böyle afaki bir rakamın çıkması beni hayretlere düşürdü. Bir sorun olduğunu düşündüm ve durumu sosyal medyada paylaştım. Paylaşım sonrası vatandaşlarımızın da benzer ısınma problemi ve yüksek faturalarla karşılaştığını gördük"

"Ancak otomatik ödeme talimatım olduğu için eğer bu mesajı fark etmeseydim, 55 bin liralık fatura bankam tarafından otomatik olarak ödenecekti. Bu hatanın personelden mi kaynaklandığı yoksa firmanın bu süreci yeterince kontrol etmemesi mi olduğu belirsiz, ancak ortada ciddi bir denetim ve liyakat sorunu olduğu görülüyor. Vatandaşın hakkını korumayan, gerekli kontrolleri yapmayan bir yaklaşım var. Evin içinde zaten tasarruf etmek için kombi derecesini düşürmüş, daha kalın giyinerek oturuyorduk. Buna rağmen böyle bir rakamın çıkması gerçekten bizi derinden etkiledi"

Hakların takibi gerektiği uyarısı

"Devlet desteğinin bu kadar yüksek olması, yani faturanın neredeyse yüzde 78’inin devlet tarafından karşılanması da ayrı bir sorun. Çünkü sonuç olarak bu parayı yine biz vatandaşlar olarak hem vergilerimizle hem de faturalarımızla ödüyoruz. Uygulamanın bu yönünün de yanlış olduğunu özellikle belirtmek istiyorum. Eğer ben bu mesajı fark etmeseydim ve otomatik bir şekilde ödenmiş olsaydı ben paramın peşine düşüp kendi paramın dilencisi olacaktım"

"Evet gördüm ancak bunun gerçekleşmesi, bizim sosyal medyada konuyu gündeme taşımamız ve itirazımız sayesinde oldu. Eğer bu meseleyi takip etmemiş, paylaşmamış olsaydım muhtemelen unutulup gidecekti. Bu nedenle vatandaşlarımızın haklarını sonuna kadar araması gerektiğini düşünüyorum. Aksi hâlde otomatik ödeme ile ödenen hatalı bir faturanın ardından herkes kendi parasının peşine düşmek zorunda kalabilir"

HÜSEYİN YILDIZHAN