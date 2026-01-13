Elazığ'da Yoğun Kar Yağışı Başladı — Meteoroloji 13. Bölge Uyardı

Elazığ'da Yoğun Kar Yağışı Başladı

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü uyarısı ve teyakkuzdaki ekipler

Meteorolojinin uyarı verdiği Elazığ’da gün boyu yağmur etkili olurken, gece saatlerinde kar yağışı başladı. Yağışla birlikte kent kısa sürede tekrar beyaza büründü.

Teyakkuz bulunan ekipler kent genelinde çalışmalara başladı ve olası aksamalara müdahale için hazırlık yapılıyor.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü’nden yapılan uyarıda, "Bölge genelindeki yağışların Adıyaman, Elazığ ve Malatya çevrelerinde karla karışık yağmur ve zamanla kar yağışlı; bu illerin yüksek kesimleri ile Tunceli ve Bingöl çevrelerinde ise kuvvetli, yer yer yoğun kar yağışı beklendiğinden yaşanabilecek ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don, yüksek kesimlerde tipi sebebiyle görüş mesafesinde düşme, yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması önem arz etmektedir" denildi.

