DESOB Seçimleri: Kırmızı Liste 12 Odayla Galip Geldi

Diyarbakır Esnaf ve Sanatkarlar Odası (DESOB) seçimlerinde Kırmızı Liste rüzgârı esti. Alican Ebedinoğlu'nun destek verdiği liste, bağlı odalarda güçlü bir sonuç elde etti.

Sonuçlar ve öne çıkanlar

DESOB Başkanı ve TESK Genel Başkan Vekili Alican Ebedinoğlu, karma oda seçimlerinde 488 oyla yeniden başkan seçildi. Ebedinoğlu’nun desteğini alan Kırmızı Liste adayları ise peş peşe zaferler kazandı.

Bismil Şoförler ve Otomobilciler Odası Olağan Genel Kurulunda Kırmızı Liste adayı Faysel Merdanoğlu seçimi kazandı.

Diyarbakır Şoförler ve Otomobilciler Odası Olağan Genel Kurulunda Kırmızı Liste ile giren Hüdai Gidici güven tazeledi.

Diyarbakır Tuhafiyeciler ve Parfümericiler Odası Genel Kurulunda da Kırmızı Liste adayı Abdullah Kızılay yeniden göreve seçildi.

2 Ocak 2026’da başlayan ve halen devam eden Olağan Genel Kurul Toplantısında, Alican Ebedinoğlu’nun desteklediği Kırmızı Liste 12 odanın tamamını kazandı.

