DESOB Seçimleri: Kırmızı Liste 12 Odayla Galip Geldi

DESOB seçimlerinde Alican Ebedinoğlu’nun desteklediği Kırmızı Liste, 2 Ocak 2026’da başlayan genel kurulda 12 odanın tamamını kazandı.

Yayın Tarihi: 11.01.2026 11:33
Güncelleme Tarihi: 11.01.2026 11:33
Diyarbakır Esnaf ve Sanatkarlar Odası (DESOB) seçimlerinde Kırmızı Liste rüzgârı esti. Alican Ebedinoğlu'nun destek verdiği liste, bağlı odalarda güçlü bir sonuç elde etti.

Sonuçlar ve öne çıkanlar

DESOB Başkanı ve TESK Genel Başkan Vekili Alican Ebedinoğlu, karma oda seçimlerinde 488 oyla yeniden başkan seçildi. Ebedinoğlu’nun desteğini alan Kırmızı Liste adayları ise peş peşe zaferler kazandı.

Bismil Şoförler ve Otomobilciler Odası Olağan Genel Kurulunda Kırmızı Liste adayı Faysel Merdanoğlu seçimi kazandı.

Diyarbakır Şoförler ve Otomobilciler Odası Olağan Genel Kurulunda Kırmızı Liste ile giren Hüdai Gidici güven tazeledi.

Diyarbakır Tuhafiyeciler ve Parfümericiler Odası Genel Kurulunda da Kırmızı Liste adayı Abdullah Kızılay yeniden göreve seçildi.

2 Ocak 2026’da başlayan ve halen devam eden Olağan Genel Kurul Toplantısında, Alican Ebedinoğlu’nun desteklediği Kırmızı Liste 12 odanın tamamını kazandı.

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

