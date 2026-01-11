Malkara Beyaza Büründü: Kartpostallık Kar Görüntüleri

Malkara beyaza büründü

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde etkili olan kar yağışı ilçe merkezi ve mahalleleri kısa sürede beyaz örtüyle kapladı. Aralıklarla süren yağış, sokaklar, parklar ve yeşil alanlarda kartpostallık manzaralar oluşturdu.

Parklar ve mahallelerde kış masalı

İlçenin köklü yerleşimlerinden Gazibey Mahallesi ile 15 Temmuz Demokrasi Parkında ağaçlar ve yürüyüş yolları karla kaplanarak adeta kış masalını andıran görüntüler sundu. Parktaki manzaralar vatandaşların ilgisini çekti, birçok kişi bu anları cep telefonlarıyla kayıt altına aldı.

Sokaklarda sessiz ve huzurlu atmosfer

Hacıevhat Mahallesi Erenler Semtinde ise kar yağışı sokaklara sessiz ve huzurlu bir hava kazandırdı. Beyaz örtüyle kaplanan evler ve yollar, ilçede kış mevsiminin tüm güzelliklerini gözler önüne serdi.

Yağışın etkisiyle oluşan bu görsel zenginlik, Malkara’da yaşayanlar ve bölgeyi ziyaret edenler için unutulmaz kareler yarattı.

