Antalya'da Alacabel'de Kar: Akseki-Seydişehir Yolunda 5-10 cm Birikim

Antalya'nın yüksek kesimlerinde kar etkili oldu; 1825 m rakımlı Alacabel'de 5-10 cm kar birikti, ekipler kar küreme ve tuzlama çalışması yürütüyor.

Yayın Tarihi: 11.01.2026 18:46
Güncelleme Tarihi: 11.01.2026 19:01
Antalya'da Alacabel'de Kar: Akseki-Seydişehir Yolunda 5-10 cm Birikim

Antalya'da Alacabel'de Kar Yağışı Etkili Oldu

Antalya genelinde etkili olan fırtına ve sağanak, kentin yüksek kesimlerinde yerini kara bıraktı. Antalya'yı Konya'ya bağlayan Akseki-Seydişehir karayolunun 1825 metre rakımlı Alacabel mevkiinde kar kalınlığının yer yer 5 ila 10 santimetreye ulaştığı bildirildi.

Karla mücadele çalışmaları

Kar yağışının saat 15.00 sıralarında Akseki'nin Yarpuz Mahallesi Battıçıktı mevkiinde başladığı ve yaklaşık 15 kilometrelik güzergah boyunca etkisini sürdürdüğü, bazı bölgelerde görüş mesafesinin düştüğü belirtildi. Kar yağışının başlamasıyla birlikte Karayolları Alacabel Karla Mücadele ekipleri, çok sayıda iş makinesiyle kar küreme ve tuzlama çalışmalarına başladı.

Ekipler yolu trafiğe açık tutmak için yoğun çaba harcarken, Karayolları'na bağlı diğer ekiplerin ise Tınaztepe mevkiinde hazır bekletildiği öğrenildi.

Sürücülere uyarı

Karayolları ve Akseki Bölge Trafik ekipleri, yolu kullanacak sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyararak, araçlarında mutlaka zincir bulundurmalarını istedi. Kar yağışının ilerleyen saatlerde etkisini artırması bekleniyor.

ANTALYA GENELİNDE VE İLÇELERİNDE ETKİLİ OLAN FIRTINALI SAĞANAK YAĞMUR, KENTİN YÜKSEK KESİMLERİNDE...

ANTALYA GENELİNDE VE İLÇELERİNDE ETKİLİ OLAN FIRTINALI SAĞANAK YAĞMUR, KENTİN YÜKSEK KESİMLERİNDE YERİNİ KAR YAĞIŞINA BIRAKTI. ANTALYA’YI KONYA’YA BAĞLAYAN AKSEKİ–SEYDİŞEHİR KARAYOLUNUN 1825 METRE RAKIMLI ALACABEL MEVKİİNDE KAR KALINLIĞININ YER YER 5 İLA 10 SANTİMETREYE ULAŞTIĞI BİLDİRİLDİ.

ANTALYA GENELİNDE VE İLÇELERİNDE ETKİLİ OLAN FIRTINALI SAĞANAK YAĞMUR, KENTİN YÜKSEK KESİMLERİNDE...

Yazar
EDİTÖR

Gizem Polat

2 yıllık deneyimli (Junior). Gece boyunca sosyal medyada viral olan videoları, yurt dışındaki (ABD saat dilimi) gelişmeleri takip eder ve sabah gündemi için taslaklar hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Eskişehirspor'dan Vali Hüseyin Aksoy'a veda
2
Manisa Demirci'de Kar Coşkusu: Sarıçayır Yaylası Ziyaretçi Akını
3
Hatay'da Sis ve Yağmur: Yağış Uyarısı Sürücülere Zor Anlar Yaşattı
4
Karaelmas Gazeteciler Derneği'nden 10 Ocak'ta Keltepe Gezisi
5
Karabük Şoförler ve Otomobilciler Odası'nda Cemal Topçu yeniden başkan seçildi
6
Malatya Hekimhan'da Nesli Tehlikede Vaşak Güvenlik Kamerasına Yansıdı
7
Manisa'da Kar Coşkusu: Demirci Yaylaları Ziyaretçilerle Doldu

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları