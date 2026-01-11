Antalya'da Alacabel'de Kar: Akseki-Seydişehir Yolunda 5-10 cm Birikim

Antalya'da Alacabel'de Kar Yağışı Etkili Oldu

Antalya genelinde etkili olan fırtına ve sağanak, kentin yüksek kesimlerinde yerini kara bıraktı. Antalya'yı Konya'ya bağlayan Akseki-Seydişehir karayolunun 1825 metre rakımlı Alacabel mevkiinde kar kalınlığının yer yer 5 ila 10 santimetreye ulaştığı bildirildi.

Karla mücadele çalışmaları

Kar yağışının saat 15.00 sıralarında Akseki'nin Yarpuz Mahallesi Battıçıktı mevkiinde başladığı ve yaklaşık 15 kilometrelik güzergah boyunca etkisini sürdürdüğü, bazı bölgelerde görüş mesafesinin düştüğü belirtildi. Kar yağışının başlamasıyla birlikte Karayolları Alacabel Karla Mücadele ekipleri, çok sayıda iş makinesiyle kar küreme ve tuzlama çalışmalarına başladı.

Ekipler yolu trafiğe açık tutmak için yoğun çaba harcarken, Karayolları'na bağlı diğer ekiplerin ise Tınaztepe mevkiinde hazır bekletildiği öğrenildi.

Sürücülere uyarı

Karayolları ve Akseki Bölge Trafik ekipleri, yolu kullanacak sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyararak, araçlarında mutlaka zincir bulundurmalarını istedi. Kar yağışının ilerleyen saatlerde etkisini artırması bekleniyor.

