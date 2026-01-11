Benim Adım Ekin: Ekin Karaaslan'ın Anısı Kitaba Dönüştü

Derince'de 14 ay önce yaşamını yitiren 9 yaşındaki Ekin Karaaslan'ın annesi Sultan Karaaslan, 'Benim Adım Ekin' kitabıyla acısını paylaşıyor; imza 21 Aralık TÜYAP'ta.

Yayın Tarihi: 11.01.2026 18:24
Güncelleme Tarihi: 11.01.2026 18:24
Kocaeli’nin Derince ilçesinde 14 ay önce evlerinin balkonunda hamakta sallanırken geçirdiği kaza sonucu yaşamını yitiren 9 yaşındaki Ekin Karaaslan'ın annesi Sultan Karaaslan, yaşadığı derin acıyı kaleme aldı. Benim Adım Ekin adlı kitap, minik Ekin'in anısını yaşatmayı amaçlıyor.

Yazma süreci ve duygusal açıklamalar

Sultan Karaaslan, daha önce kitap yazma gibi bir düşüncesi olmadığını belirterek yazım sürecini şu sözlerle anlattı: 'Yavrum öldü, dağın altında kaldım. Dağın altından ufak ufak nefes aldım. Sonra gördüğüm herkese ’Biliyor musunuz Ekin öldü’ demek istedim. ’Bakın şu, benim kızım’ deyip anlattım ama boğazımda düğüm kaldı. Yazdım, yazmasam ölecekmişim gibi hissettim, mecbur kaldım.'

Tanıtım ve imza günü bilgileri

Sultan Karaaslan, Derince Mardinliler Derneği'nde gerçekleştirilen imza günü ile kitabını tanıttı. Yazar, kitabın imza gününe 21 Aralık Pazar günü İstanbul TÜYAP Kitap Fuarı'nda katılacak. Etkinlik 7. salonda 13.00-15.00 saatleri arasında düzenlenecek.

Kaza ve tedavi süreci

Olay, 9 Ekim 2024 tarihinde Derince'de meydana geldi. 9 yaşındaki Ekin Karaaslan, evlerinin üst katındaki hamakta sallanırken ipin boynuna dolanması sonucu nefessiz kaldı. Kalbi duran Ekin, önce Sopalı Hastanesi'ne, ardından Kocaeli Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Yapılan tüm müdahalelere rağmen minik Ekin, 11 Ekim 2024 tarihinde hayatını kaybetti. Annesi Sultan Karaaslan bu acıyı 'Benim Adım Ekin' adlı kitapla kayıt altına alarak kızının anısını canlı tutmayı hedefliyor.

