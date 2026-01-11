Göçmen: Kırşehir'de Engellilere Yönelik Çalışmalar Başarıyla Sürüyor

Kayseri'deki TBMM toplantısında Adnan Göçmen, Beyazay Kırşehir'in 'yerinde yönetme' anlayışıyla engelli hizmetlerini ve koordinasyonunu anlattı.

Yayın Tarihi: 11.01.2026 17:51
Güncelleme Tarihi: 11.01.2026 17:54
TBMM Komisyonu Kayseri İstişare Toplantısında Kırşehir Modeli Anlatıldı

KIRŞEHİR (İHA) – Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Engelli Bireylerin Sorunlarını Araştırma Komisyonu Bölge İstişare Toplantısı, Kayseri'de gerçekleştirildi. Toplantıda Beyazay Kırşehir Şube Başkanı Adnan Göçmen, Kırşehir'de engelli bireylere yönelik yürütülen çalışmaların ayrıntılarını paylaştı.

Göçmen, derneğin saha çalışmalarını birebir yürüttüğünü, sorunların yerinde tespit edilerek çözüm üretildiğini vurguladı. Kırşehir'de engelli vatandaşların günlük yaşamda karşılaştıkları problemlere hızlı müdahale edildiğini belirten Göçmen, "Yerinde yönetme ilkesiyle gece gündüz demeden çalışıyoruz. Özel bireylerimizin her talebine cevap vermeye gayret ediyoruz. Amacımız engelsiz bir Kırşehir oluşturmak" dedi.

Kayseri'deki bölge istişare toplantısında Kırşehir örneğinin dikkat çektiğini aktaran Göçmen, Kırşehir'de engelli bireylerin sorunlarının asgari seviyede olduğunu ve bunun yürütülen koordineli çalışmaların sonucu olduğunu belirtti.

