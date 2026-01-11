Meteoroloji'den Güney Ege'ye Fırtına Uyarısı — 13 Ocak 2026

Meteoroloji'den Güney Ege İçin Fırtına Uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü son değerlendirmelerine göre Güney Ege kıyılarında kuvvetli fırtına bekleniyor.

Uyarının Detayları

Tahminlere göre rüzgarın, yarın (Pazartesi) sabah saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 kilometre/saat) fırtına şeklinde eseceği öngörülüyor.

Fırtınanın, 13 Ocak 2026 Salı günü akşam saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Olası Etkiler ve Tedbirler

Yetkililer, fırtına nedeniyle deniz ulaşımında aksamalar yaşanabileceğine dikkat çekerken, başta denizciler olmak üzere tüm vatandaşların tedbirli ve dikkatli olmaları gerektiğini vurguladı.

Özellikle küçük tekne sahipleri ve balıkçılar olumsuz hava şartlarına karşı önlem almaya çağrıldı.

