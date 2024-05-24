Dev indirim parmaklarınızın ucunda! Carrefoursa’da bunu yapanlar indirimleri kapacak

Akbank, CarrefourSA iş birliğiyle CarrefourSA'dan alışverişlerde indirim sağlayan yeni bir kampanya duyurdu. Dolayısıyla kampanyaya katılarak 150TL kazanabilirsiniz. Peki kampanya koşulları neler? Tüm detaylara haberimizi okuyarak ulaşabilirsiniz.

CARREFOURSA'DA İNDİRİM

Farklı sektörlerden çeşitli firmalarla iş birliği içinde yürüttüğü kampanyalarla müşterilerine çok sayıda indirim, taksit ve hediye chip-para fırsatı sunan Akbank, yeni bir kampanya açıkladı. Akbank, CarrefourSA iş birliğiyle hayata geçirilen kampanya kapsamında CarrefourSA'dan alışveriş yapan Axess müşterilerine 150 lira chip-para kazanacağını duyurdu. Bu, 11-31 Mayıs 2024 tarihleri ​​arasında Axess'e, CarrefourSA şubelerinden yapılacak 2.500 lira ve üzeri ilk alışverişlerde 150 lira chip-parası verilecek anlamına geliyor. Akbank müşterileri, CarrefourSA Alışveriş'teki promosyonlara katılarak kazanılan 150 TL bahşiş parasını kullanarak alışverişlerinde 150 TL indirim kazanabiliyor. Chip para hediyeleri promosyon koşulları sağlandıktan hemen sonra kartınıza yüklenecek ve 15 Haziran 2024 tarihine kadar CarrefourSA'da kullanabileceksiniz. Bu tarihe kadar harcanmayan bahşiş paraları tüm Axess üye şirketlerinde kullanılabilecek. Kampanyaya katılmak için ilk harcamanızın öncesinde Akbank sisteminde kayıtlı cep telefonu numaranıza "ALIŞVERİŞ" yazıp 4566'ya SMS göndermeniz yeterlidir.





Belirtilen SMS'in Akbank sistemine ulaşması ve Akbank'tan kayıt olduğunuza dair bildirim gelmesi durumunda kampanyaya katılabileceksiniz. Katılmak için SMS gönderdiğinizde operatörlerin kendi ücret yapısına göre ücretlendirileceksiniz. Kampanyaya Juzdan üzerinden katılmak için harcamadan önce "Hemen Katıl" butonuna basmanız gerekmektedir. Bir kampanyaya katılım, kampanyanın profil alanınızın "Kampanyalar" bölümünde yayınlanmasının ardından gerçekleşecektir. Axess, Wings, Free, Akbank Kart ve ticari kartlar ile bu kartlara bağlı ek kartlar kampanyadan yararlanamaz, ancak Bank'O Card Axess kampanyadan yararlanabilir.