Bist 100
10.676,65 1%
DOLAR
32,25 0,14%
EURO
35 0,27%
ALTIN
2.406,76 0,37%

Dev indirim parmaklarınızın ucunda! Carrefoursa’da bunu yapanlar indirimleri kapacak

CarrefourSA'da indirim rüzgârı esiyor! Eğer bunu yaparsanız alışverişlerinizde indirim yapılacak! Detaylar haberimizde.

Yayın Tarihi: 24.05.2024 22:13
Güncelleme Tarihi: 24.05.2024 22:13
Dev indirim parmaklarınızın ucunda! Carrefoursa’da bunu yapanlar indirimleri kapacak

Akbank, CarrefourSA iş birliğiyle CarrefourSA'dan alışverişlerde indirim sağlayan yeni bir kampanya duyurdu. Dolayısıyla kampanyaya katılarak 150TL kazanabilirsiniz. Peki kampanya koşulları neler? Tüm detaylara haberimizi okuyarak ulaşabilirsiniz.

CARREFOURSA'DA İNDİRİM

Farklı sektörlerden çeşitli firmalarla iş birliği içinde yürüttüğü kampanyalarla müşterilerine çok sayıda indirim, taksit ve hediye chip-para fırsatı sunan Akbank, yeni bir kampanya açıkladı. Akbank, CarrefourSA iş birliğiyle hayata geçirilen kampanya kapsamında CarrefourSA'dan alışveriş yapan Axess müşterilerine 150 lira chip-para kazanacağını duyurdu. Bu, 11-31 Mayıs 2024 tarihleri ​​arasında Axess'e, CarrefourSA şubelerinden yapılacak 2.500 lira ve üzeri ilk alışverişlerde 150 lira chip-parası verilecek anlamına geliyor. Akbank müşterileri, CarrefourSA Alışveriş'teki promosyonlara katılarak kazanılan 150 TL bahşiş parasını kullanarak alışverişlerinde 150 TL indirim kazanabiliyor. Chip para hediyeleri promosyon koşulları sağlandıktan hemen sonra kartınıza yüklenecek ve 15 Haziran 2024 tarihine kadar CarrefourSA'da kullanabileceksiniz. Bu tarihe kadar harcanmayan bahşiş paraları tüm Axess üye şirketlerinde kullanılabilecek. Kampanyaya katılmak için ilk harcamanızın öncesinde Akbank sisteminde kayıtlı cep telefonu numaranıza "ALIŞVERİŞ" yazıp 4566'ya SMS göndermeniz yeterlidir.

Carrefoursa'da İndirim

Belirtilen SMS'in Akbank sistemine ulaşması ve Akbank'tan kayıt olduğunuza dair bildirim gelmesi durumunda kampanyaya katılabileceksiniz. Katılmak için SMS gönderdiğinizde operatörlerin kendi ücret yapısına göre ücretlendirileceksiniz. Kampanyaya Juzdan üzerinden katılmak için harcamadan önce "Hemen Katıl" butonuna basmanız gerekmektedir. Bir kampanyaya katılım, kampanyanın profil alanınızın "Kampanyalar" bölümünde yayınlanmasının ardından gerçekleşecektir. Axess, Wings, Free, Akbank Kart ve ticari kartlar ile bu kartlara bağlı ek kartlar kampanyadan yararlanamaz, ancak Bank'O Card Axess kampanyadan yararlanabilir.

İLGİLİ HABERLER

Evinde doğal gaz bağlı olanlar dikkat! O tarihe kadar süreniz kaldı

Ayda 16 bin TL öderim diyen bayiye koşsun! Renault Megane'da kaçmaz fırsat geldi

Ehliyeti olanlara son çağrı! Bunu yapmayan 12.000 TL ceza alacak

Parfüm, makyaj ürünleri, tuvalet kağıdı geliyor! BİM 28 Mayıs aktüel ürünler kataloğu

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Çeyiz hazırlayanlar akın edecek! BİM'de teklisi değil 6'lısı 79 TL
2
Migros indirimin kralını yaptı! Bu fiyatlar sadece 3 gün geçerli olacak
3
Tarım Kredi market kırmızı et fiyatlarını değiştirdi! Kıyma, kuşbaşı bu fiyata raflarda
4
Adalet Bakanlığı 35 bin TL maaşlı personel alımını duyurdu! 81 ilde başvurular açılıyor
5
Honda Civic için ÖTV kaldırıldı! İkinci el parasına peynir ekmek gibi kapışılacak
6
18-50 yaş arası iş arayanlara müjde! Belediyelere yüksek maaşla personel alımı yapılacak
7
Orman Genel Müdürlüğü personel alımı! KPSS şartı yok, kurayla alınacak

Evde muz ve bisküvi varsa hemen deneyin! Çocuklar ve yetişkinler bu tatlıya bayılacak

Evde sütü, yoğurdu biten koşsun! BİM 25 Mayıs aktüel ürünleri yüz güldürecek

Şubeye gitmeden 19.000 TL kredi hazır! Nakit arayanlar o bankanın uygulamasını indiriyor

Dolar 32 değil 27 TL dedi ortalık karıştı! İsmini sır gibi saklayan isim konuştu

Sıfır otomobil almak isteyene 0.99 faizli kredi fırsatı! Yılda bir kez gelen kampanya

Ehliyeti olanlara son çağrı! Bunu yapmayan 12.000 TL ceza alacak

Parfüm, makyaj ürünleri, tuvalet kağıdı geliyor! BİM 28 Mayıs aktüel ürünler kataloğu

Dümdüz saçların sırrı meğer bundaymış! Şampuanın içine eklemek yetiyor

Asgari ücret zammında kulis bilgisi sızdı! Temmuz öncesi ikinci zam kapısı aralandı

Ayda 16 bin TL öderim diyen bayiye koşsun! Renault Megane'da kaçmaz fırsat geldi

Devletten bu maaşı alana 5000 TL ikramiye! Bayram piyangosu onlara da vuracak

Evinde doğal gaz bağlı olanlar dikkat! O tarihe kadar süreniz kaldı