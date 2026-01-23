Develi'de Traktörle Kayak Keyfi: O Anlar Kamerada

İncesu Mahallesi'nde sıra dışı eğlence

Kayseri’nin Develi ilçesi İncesu Mahallesi sakinleri, karın tadını farklı bir yöntemle çıkardı. Vatandaşlar, traktörün arkasına bağladıkları plastik malzemelerle kayarak bu anları kayda aldı.

Şehirde bir süredir etkili olan kar yağışı, günlük hayatı olumsuz etkilemenin yanı sıra, yerel halk için eğlenceli anlara da sahne oldu. Mahalledeki grup, pratik düzenekle kayma deneyimi yaşadı.

Kayak sırasında yaşanan düşmeler ve eğlenceli anlar, izleyenlerin yüzünde tebessüm bıraktı. O anların kayda alınması ise yaşanan eğlencenin belgesel niteliğinde olmasını sağladı.

