Devletin 72.000 TL BES Desteği İçin Son Günler!

2024 Yılında Devlet Destekli BES Desteği

Geleceğini güvence altına almak isteyen vatandaşlar için devletin 3’te 1 oranında verdiği destek devam ediyor. 2024 yılı için bu destek tutarı 72.000 TL olarak belirlenmişken, 2025’te bu miktarın azalacağı tahmin ediliyor.

BES Katkı Payı Özellikleri

2024 yılı boyunca BES’e toplamda 240.000 TL katkı yapan katılımcılar, devletin 72.000 TL katkısının yanı sıra, toplam birikimlerini 312.000 TL seviyesine çıkarabilecekler.

Ancak uzmanlar, brüt asgari ücretin yıllık toplamı olan 240.000 TL ile bu katkıda bir sınırlama olduğunu hatırlatıyor. Asgari ücret artışları ile devlet katkısının üst sınırı da değişecek.

İki Katı BES Desteği Fırsatı

Kendi BES sözleşmesi bulunanlar yanı sıra çocukları için BES kaydı yaptıran ebeveynler, her bir sözleşme için ayrı ayrı devlet katkısından yararlanma imkanına sahip.

Kredi Kartı ile BES Ödemeleri Üzerine Uyarılar

Özellikle kredi kartı ile yapılan katkı payı ödemelerinde dikkat edilmesi gereken önemli noktalar vardır. Bankaların uyguladığı blokaj sürelerinin 40 günü bulabileceği belirtiliyor. Kredi kartından kesilen katkıların, bu blokaj süresi sona erdikten sonra katılımcının BES hesabına aktarılması, devlet katkısının belirlenmesinde de kritik bir rol oynamaktadır.

Bu nedenle, 2024 yılı devlet katkısından faydalanmak isteyenlerin, kredi kartı ile yapacakları ödemeleri zamanında gerçekleştirmeleri önem taşımaktadır. Uzmanların belirttiği üzere, "Kredi kartından kesilen katkı paylarının geçiş tarihi, devlet katkısının hesaplanmasında esas alınacaktır."