Devrek'in İlk Kadın Baston Ustası Mürvet Okur Dualarla Uğurlandı

Devrek'in ilk kadın baston ustası Mürvet Okur (76), Merkez İbrahim Ağa Camii'ndeki cenaze namazının ardından Devrek Belediyesi Yeni Mezarlık'ta toprağa verildi.

Yayın Tarihi: 30.01.2026 13:26
Güncelleme Tarihi: 30.01.2026 13:27
1987'den beri ilçeyi temsil eden usta son yolculuğuna uğurlandı

Mürvet Okur (76), Zonguldak'ın Devrek ilçesinin ilk kadın baston ustası olarak yıllardır sürdüğü mesleğe veda etti. 1987 yılında mesleğe başlayan Okur, yaptığı özenli çalışmalarla adından söz ettirdi.

Okur, yaşamı boyunca 1987'den itibaren pek çok siyasetçi, devlet adamı ve diğer ünlülere bastonlar göndererek ilçenin sesini duyurdu. İlçede ilk kadın baston ustası olarak tanınan Okur, mesleki mirasıyla hatırlanacak.

Cenaze namazı Merkez İbrahim Ağa Camii'nde kılındı. Törenin ardından Okur, Devrek Belediyesi Yeni Mezarlık'ta defnedildi. Cenaze törenine ilçe protokolü katıldı.

Evli ve iki çocuk annesi olan Mürvet Okur'un vefatı, Devrek'te üzüntüyle karşılandı; ilçenin el sanatları hafızasında önemli bir boşluk oluştu.

CENAZE NAMAZINA ÇOK SAYIDA SEVENİ KATILDI

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları