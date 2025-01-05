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Devrim Erbil'in 'Be The Legend' Sergisi Erciyes'te Açıldı

Ressam Devrim Erbil'in eserleriyle yer aldığı 'Be The Legend' sergisi, Erciyes Kayak Merkezi'nde sanatseverlerle buluştu.

Yayın Tarihi: 05.01.2025 16:35
Güncelleme Tarihi: 05.01.2025 16:43
Devrim Erbil'in 'Be The Legend' Sergisi Erciyes'te Açıldı

Devrim Erbil'in Eserleri Erciyes Kayak Merkezi'nde İzlenime Sunuldu

Ressam Devrim Erbil'in eserlerinin de yer aldığı 'Be The Legend' sergisi, Erciyes Kayak Merkezi'nde sanatseverlerle buluştu. Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, serginin açılış törenine Erciyes AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Elcuman, Devrim Erbil, Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun, Erciyes AŞ Genel Müdürü Zafer Akşehirlioğlu ile çok sayıda sanatsever katıldı.

Sergide Kimler Yer Aldı?

Sergide, Devrim Erbil'in yanı sıra Bahri Genç, Barış Sarıbaş, Renk Erbil, Beste Alperat ve İngiliz sanatçı Joanna Gilbert'in eserleri de sergilendi.

Erciyes, Sanatın Zirvesi Olacak

Erciyes AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Elcuman, Erciyes Kayak Merkezi'ni sporun yanında sanatın ve kültürün de zirvesi haline getirmeyi hedeflediklerini belirterek, "Cumhurbaşkanlığı Büyük Ödülü'nü kazanmış Devlet Sanatçısı Devrim Erbil’in özel sergisini burada açmaktan dolayı çok mutluyuz." şeklinde konuştu.

Anadolu'nun Kültürel Zenginliği

Ressam Devrim Erbil, serginin kayak merkezinde açılan ilk sergi olduğunu belirterek, "Böylesine güzel bir ortamda sergi yapmak harika. Kayseri’de daha iyi günlere, daha büyük etkinliklere ve müzelere ulaşacağımıza inanıyorum. Anadolu toprakları, kültürel açıdan dünyada hiç bir coğrafyaya nasip olmayan bir zenginliğe, güzelliğe ve derinliğe sahiptir." ifadelerinde bulundu.

Serginin Süresi

Renk Erbil'in küratörlüğünde hazırlanan 'Be The Legend' sergisi, 1 Mart 2025'te sona erecek.

Ressam Devrim Erbil'in eserlerinin de yer aldığı "Be The Legend" sergisi, Erciyes Kayak...

Ressam Devrim Erbil'in eserlerinin de yer aldığı "Be The Legend" sergisi, Erciyes Kayak Merkezi'nde gösterime açıldı.

Ressam Devrim Erbil'in eserlerinin de yer aldığı "Be The Legend" sergisi, Erciyes Kayak...

Ressam Devrim Erbil'in eserlerinin de yer aldığı "Be The Legend" sergisi, Erciyes Kayak Merkezi'nde gösterime açıldı.

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