DGC Başkanı Boyacı: Gazetecilik Meslek Yasası Acilen Çıkarılmalı

DGC Başkanı Boyacı: "Gazetecilik Meslek Yasası acilen çıkarılmalıdır"

Denizli Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu Başkanı Osman Nuri Boyacı, sosyal medya ağları ve dijital medyanın yaygınlaşması nedeniyle Gazetecilik Meslek Yasası'nın acilen çıkarılarak gazetecilik mesleğinin yasal statüye kavuşturulması gerektiğini vurguladı.

Yasal statü ve meslek tanımı

Boyacı, basın sektörünün ekonomik sorunların yanı sıra yasal düzenleme eksiklikleri, basın özgürlüğü, yetişmiş eleman sıkıntısı, teknik altyapı, istihdam ve etik değerlerin ötelenmesi gibi bir dizi yapısal problemle karşı karşıya olduğunu belirtti. Bu kapsamda mesleğin tanımı ve kimlerin gazetecilik yapabileceğinin netleştirilmesinin önemine dikkat çekti.

Boyacı'nın sözleri: "Gazetecilik mesleğini ve bu mesleği kimlerin yapabileceğini düzenleyen Gazetecilik Meslek Yasasına acilen ihtiyaç duyuyoruz. Ciddi bir sorumluluk taşıyan bu mesleği, yasal düzenleme olmadığı için dileyen herkes yapabilmektedir. Yeni kavramlarla daha karmaşıklaşan bu alan yeniden düzenlenmelidir. Gazeteci, sosyal medyayla hayatımıza giren Youtuber, influncer, sosyal medya fenomeni gibi tanımlardan ayrıştırılarak mesleki yetkinlik ve donamım kriterleri ile hak ettiği statüsüne kavuşturulmalıdır. 5953 Sayılı Basın Mesleğinde Çalışanlarla Çalıştıranlar Arasındaki Münasebetlerin Tanzimi Hakkında Kanun, yıpranma hakkından yıllık izinlere, tazminat hakkından fazla mesaiye kadar geniş bir yelpazede ele alınarak güncellenmelidir. Meslektaşlarımızın emeklilikte fiili hizmet süresi zammından yararlanabilmesi için basın kartı şartı kaldırılmalıdır."

Dönüşüme uyum sağlamalıyız

Medyanın demokrasiler için temel bir unsur olduğunu hatırlatan Boyacı, dijitalleşme ve yapay zekânın haber üretim ve dağıtım süreçlerini kökten değiştirdiğini belirtti. Geleneksel medyanın etkisinin azalmasıyla birlikte özellikle telif hakları ve reklam gelirleri konusunda ciddi kayıplar yaşandığını söyledi.

Boyacı'nın uyarısı: "Türk Ceza Kanunu, Basın Kanunu ve Dezenformasyon Yasasında basın özgürlüğünü kısıtlayıcı birçok madde yer alıyor. Öte yandan dijitalleşme, yapay zeka, sosyal medya ağlarının iletişimde neden olduğu yenilikler, geleneksel medyanın etkisini her geçen gün azaltmaktadır. Basın kuruluşlarının ve gazetecilerin yoğun emek harcayarak ürettikleri haber ve içerikler için telif ödemeyen bu küresel sosyal ağlar, başta Anadolu basını olmak üzere medya kuruluşlarının zor bir dönem yaşamasında da önemli bir pay üstlenmektedir. Bu dönüşüm sürecinde Anadolu basını küresel ağlar karşısında uğradığı haksız rekabet karşısında yasal düzenlemeler yapılarak korunmalı, küresel şirketlere bazı yükümlülükler sağlanmalıdır."

Anadolu basınına destek ve çözüm önerileri

Boyacı, Anadolu basınının artan maliyetler, düşen reklam gelirleri ve baskı masrafları nedeniyle zorlandığını ifade etti. Kamu kurumları ve meslek kuruluşlarının iş birliğiyle destek mekanizmaları oluşturulması gerektiğini vurguladı.

Boyacı'nın mesajı: "Halkı bilgilendirmek için mesai mevhumu gözetmeksizin 24 saat görevini yapmaya çalışan basın mensupları, sendikal örgütlemeden, özlük haklarının iyileştirilmesine, görevini yaparken tehdit ve şiddete maruz kalmasından, mesleğinin itibarsızlaşmasına kadar çok sayıda olumsuzlukla karşı karşıya kalmaktadır. Özellikle Anadolu basını artan maliyetler nedeniyle zor bir süreçten geçmektedir. Yüksek uydu kiraları, her geçen gün artan baskı maliyetleri, sosyal medyanın yaygınlaşması ile özel sektör reklam gelirlerindeki düşüşler basın kuruluşlarının ayakta kalmasını zorlaştırmaktadır. Yaşanan zorlu süreci aşmak için kamu kuruluşlarının yanı sıra meslek örgütleri de çözüm arayışlarına öncülük etmeli, basın kuruluşları ve çalışanları güç birliği yapmalı, değişime ayak uydurmalı. Tüm sorunlarımıza rağmen meslektaşlarımın Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutluyor, daha güzel şartlarda 10 Ocak’ları kutlamayı diliyorum."

