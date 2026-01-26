Dicle 2025 Üretim Raporu: 13.500 ton üzüm, 340 ton badem üretildi

Dicle 2025 Üretim ve Faaliyet Raporu Açıklandı

Diyarbakır’ın Dicle İlçe Kaymakamlığı, ilçedeki kamu kurumlarının 2025 yılı faaliyet ve üretim verilerini resmi sosyal medya hesapları üzerinden paylaştı. Yapılan açıklamada tarımsal üretim, destek ödemeleri ve kurumların denetim ile eğitim faaliyetleri detaylandırıldı.

Tarımsal Üretim Rakamları

Açıklamaya göre Dicle ilçesinde 2025 yılında elde edilen tarımsal üretim rakamları şu şekilde kaydedildi: 23 ton 100 kilogram buğday, 13 bin 500 ton üzüm, 66 ton ceviz, 9 bin 649 ton arpa, 4 bin 190 ton mercimek, 340 ton badem ve 22 bin ton süt üretimi gerçekleştirildi. İlçedeki tarımsal üretimin ülke ekonomisine yaklaşık 2 milyar liralık katkı sağladığı belirtildi.

Desteklemeler ve Ödemeler

Kaymakamlık açıklamasında destekleme ödemelerine ilişkin detaylar da paylaşıldı. Buna göre; 364 dekar alanda yem bitkisi ekimi yapan 34 çiftçiye toplam 88 bin 804,00 lira destekleme ödemesi yapıldı. Hayvan sağlığı ve yetiştiriciliği kapsamındaki desteklemelerle birlikte; 1.647 işletmeye toplam 12.168.788,00 lira ödeme gerçekleştirildi.

Diğer destekler şöyle sıralandı: 2.501 çiftçiye 19.890.000 lira mazot ve gübre desteği, 185 çiftçiye 1.131.172,00 lira sertifikalı tohum desteği, 310 çiftçiye 5.157.782,00 lira hububat baklagil fark ödemesi, 38 çiftçiye 80.972 lira organik tarım desteği, 2 çiftçiye 4.302,00 lira katı organik-organomineral gübre desteği, 34 çiftçiye 88.804,00 lira yem bitkileri desteklemesi ve 81 çiftçiye 2.188.536,00 lira zirai don desteklemesi yapıldığı kaydedildi.

Tarım ve Orman Müdürlüğü Faaliyetleri

Dicle İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından 2025 yılında yürütülen çalışmalarda balıkçılık ve su ürünleri denetimleri öne çıktı. Av yasağı döneminde 40 olmak üzere toplam 74 balıkçılık ve su ürünleri denetimi gerçekleştirildi; denetimler sırasında 5 bin metre ağ ele geçirildi ve ele geçirilen 75 kilogram canlı balık doğal yaşam alanına bırakıldı.

Gıda ve yem denetimleri kapsamında 6 gıda üretim işletmesine 19 denetim, 52 gıda satış işletmesine 99 denetim, 53 gıda toplu tüketim işletmesine 106 denetim ve 10 yem işletmesine 10 denetim yapıldı. Eğitim faaliyetleri kapsamında ise inceleme gezileri, kurs, toplantı ve tarla günleri dahil toplam 120 faaliyet düzenlenerek 1.400 çiftçiye ulaşıldı.

İlçe Nüfus Müdürlüğü