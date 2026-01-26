Dicle 2025 Üretim Raporu: 13.500 ton üzüm, 340 ton badem üretildi

Dicle Kaymakamlığı verilerine göre 2025'te ilçede 13.500 ton üzüm, 340 ton badem, 66 ton ceviz üretildi; tarımsal desteklemelerle yaklaşık 2 milyar TL katkı sağlandı.

Yayın Tarihi: 26.01.2026 10:22
Güncelleme Tarihi: 26.01.2026 10:22
Dicle 2025 Üretim ve Faaliyet Raporu Açıklandı

Diyarbakır’ın Dicle İlçe Kaymakamlığı, ilçedeki kamu kurumlarının 2025 yılı faaliyet ve üretim verilerini resmi sosyal medya hesapları üzerinden paylaştı. Yapılan açıklamada tarımsal üretim, destek ödemeleri ve kurumların denetim ile eğitim faaliyetleri detaylandırıldı.

Tarımsal Üretim Rakamları

Açıklamaya göre Dicle ilçesinde 2025 yılında elde edilen tarımsal üretim rakamları şu şekilde kaydedildi: 23 ton 100 kilogram buğday, 13 bin 500 ton üzüm, 66 ton ceviz, 9 bin 649 ton arpa, 4 bin 190 ton mercimek, 340 ton badem ve 22 bin ton süt üretimi gerçekleştirildi. İlçedeki tarımsal üretimin ülke ekonomisine yaklaşık 2 milyar liralık katkı sağladığı belirtildi.

Desteklemeler ve Ödemeler

Kaymakamlık açıklamasında destekleme ödemelerine ilişkin detaylar da paylaşıldı. Buna göre; 364 dekar alanda yem bitkisi ekimi yapan 34 çiftçiye toplam 88 bin 804,00 lira destekleme ödemesi yapıldı. Hayvan sağlığı ve yetiştiriciliği kapsamındaki desteklemelerle birlikte; 1.647 işletmeye toplam 12.168.788,00 lira ödeme gerçekleştirildi.

Diğer destekler şöyle sıralandı: 2.501 çiftçiye 19.890.000 lira mazot ve gübre desteği, 185 çiftçiye 1.131.172,00 lira sertifikalı tohum desteği, 310 çiftçiye 5.157.782,00 lira hububat baklagil fark ödemesi, 38 çiftçiye 80.972 lira organik tarım desteği, 2 çiftçiye 4.302,00 lira katı organik-organomineral gübre desteği, 34 çiftçiye 88.804,00 lira yem bitkileri desteklemesi ve 81 çiftçiye 2.188.536,00 lira zirai don desteklemesi yapıldığı kaydedildi.

Tarım ve Orman Müdürlüğü Faaliyetleri

Dicle İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından 2025 yılında yürütülen çalışmalarda balıkçılık ve su ürünleri denetimleri öne çıktı. Av yasağı döneminde 40 olmak üzere toplam 74 balıkçılık ve su ürünleri denetimi gerçekleştirildi; denetimler sırasında 5 bin metre ağ ele geçirildi ve ele geçirilen 75 kilogram canlı balık doğal yaşam alanına bırakıldı.

Gıda ve yem denetimleri kapsamında 6 gıda üretim işletmesine 19 denetim, 52 gıda satış işletmesine 99 denetim, 53 gıda toplu tüketim işletmesine 106 denetim ve 10 yem işletmesine 10 denetim yapıldı. Eğitim faaliyetleri kapsamında ise inceleme gezileri, kurs, toplantı ve tarla günleri dahil toplam 120 faaliyet düzenlenerek 1.400 çiftçiye ulaşıldı.

İlçe Nüfus Müdürlüğü

Dicle İlçe Nüfus Müdürlüğü 2025 yılında toplam 8.571 adet işlem gerçekleştirdi; yapılan işlemlerin ortalama süresi 4 dakika olarak kaydedildi. İlçede 3.655 kimlik kartı başvurusu yapılırken kimlik kartı değişim oranı %98 oldu. Ayrıca 1.217 sürücü belgesi başvurusu yapıldı ve sürücü belgesi değişim oranı da %98 olarak bildirildi. 413 pasaport başvurusu yapıldı ve 178 kişi adreste nüfus hizmeti aldı.

Gençlik ve Spor, Tapu ve Müftülük Faaliyetleri

Dicle Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü 2025 yılında açılan 5 kursa 330 kişi katılım sağlandığını, 787 öğrenciye yetenek taraması yapıldığını ve spora ilk adım kapsamında 177 öğrenciye eğitim verildiğini bildirdi. İlçede sporcu kartı ve lisans sayıları toplamı 577 olarak kaydedildi; eğitim yönetim sisteminde 90 öğrenci kurs gördü ve 4 turnuva düzenlendi.

Dicle Tapu Müdürlüğü'nde 2025 yılında toplam 7.302 adet işlem yapıldı; işlem artış oranı %5 olarak kaydedildi. Toplam 8.534.810 lira harç tahsilatı yapıldı ve tahsilat artış oranı %59,85 oldu. Yapılan işlemlerin aynı gün bitirilme oranı %93,71, elektronik arşive aktarma oranı ise %96 olarak açıklandı.

İlçe Müftülüğünün 2025 faaliyetlerinde ise 50 adet bin liralık alışveriş kartı dağıtımı, 74 kurban vekaleti işlemi, 105 aileye kurban eti ve 8 koli gıda yardımı yapıldığı bildirildi. Ayrıca okul öğrencileriyle sosyal etkinlikler, kitap okuma, rehabilitasyon merkezi ziyareti ve yarışmalar düzenlendi; dereceye giren öğrencilere ödüller verildi. 8 vatandaş kutsal topraklara gönderildi, yaz Kur’an kursuna 1.756 öğrenci katıldı, 40 aileye toplam 200 adet kıyafet yardımı yapıldı ve camilerde Gazze için 100 bin lira toplandı.

Kaymakamlık verileri, Dicle'deki tarımsal üretim ve kamu hizmetlerinin 2025'te kapsamlı bir şekilde yürütüldüğünü ve çok sayıda çiftçi ile vatandaşın destekleme ve hizmetlerden faydalandığını ortaya koyuyor.

