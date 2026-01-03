Dicle'de Karla Mücadele Sürüyor: Kaymakam Mustafa Atış Açıkladı

Toplantı ve koordinasyon

Dicle Kaymakamı Mustafa Atış, ilçede kaymakamlık koordinasyonunda ilgili kurumlar tarafından yürütülen karla mücadele çalışmalarını değerlendirmek üzere Kaymakamlıkta çok sayıda kurum amiriyle toplantı gerçekleştirdi.

Kaymakamlığımız koordinesinde yürütülen çalışmalarda; Karayolları, İlçe Emniyet Amirliği, İlçe Jandarma Komutanlığı, Büyükşehir Belediyesi, Dicle Belediyesi, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, Dicle İlçe Müdürlüğü, İlçe Sağlık Müdürlüğü (112 Acil Çağrı Merkezi), İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Diyargaz, DİSKİ ve DEDAŞ ekiplerinin görev aldığı bildirildi.

İlçede biten doğal gazın tedariki için kaymakamlık koordinesinde çalışma yapıldı ve söz konusu sorun giderildi.

Yardım organizasyonu ve alınan tedbirler

Yoğun kar yağışı nedeniyle mahsur kalan ve yardım talep eden vatandaşlara ile kurumlara ulaşmak için gerekli organizasyon sağlandı. Acil durumlar için kaymakamlık tarafından kepçe kiralandı ve gerektiğinde çevre il ve ilçelerle koordinasyon kurularak mağduriyetlerin giderilmesine yönelik adımlar atıldı.

Kaymakam Atış, ilçede kar yağışının durduğunu, ancak ilçe genelinde buzlanma ve don etkisinin sürmeye devam ettiğini belirtti. Vatandaşlara, acil durumlarda 112 Acil Durum Hattını aramaları ve yardım talep etmeleri halinde kaymakamlık koordinasyonunda en kısa sürede ulaşılacağı yönünde çağrı yapıldı.

Buz ve don olaylarına karşı tüm vatandaşların tedbirli ve dikkatli olmaları gerektiğini vurgulayan Atış, karla mücadelede gece gündüz, kar, kış ve soğuk demeden görev yapan tüm personel ve ekiplerin emekleri için teşekkür etti.

Kaymakamlık koordinasyonunda ilçe genelinde ilgili kurumlar tarafından karla mücadele çalışmalarının devam edeceği bildirildi.

