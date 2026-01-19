Giresun'a 2026'da 8 sektörde 1 milyar 836 milyon lira yatırım

2026 Yılı Kamu Yatırım Programı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlandı. Giresun genelinde eğitim, sağlık, tarım, ulaştırma, enerji, sanayi, karayolları ve turizm olmak üzere 8 ana alanda toplam 1 milyar 836 milyon lira ödenek ayrıldı. Program kapsamında Giresun’u ilgilendiren çok sayıda yatırım kalemi netleşti.

En yüksek ödenek ulaştırma ve enerjiye

2026 yatırım programında Giresun’a ayrılan en yüksek ödenek, ulaştırma ve enerji altyapı yatırımlarına yönlendirildi. Özellikle TEİAŞ tarafından yürütülen ve Giresun, Ordu ile Samsun’u kapsayan Tirebolu-Altınkaya Elektrik İletim Hattı Projesi, 2 milyar 700 milyon liralık toplam yatırım bedeli ve 2026 yılı için ayrılan 500 milyon liralık ödeneğiyle öne çıktı. Bu rakam, Giresun’u ilgilendiren projeler arasında yıl bazında ayrılan en yüksek ödenek olarak kayıtlara geçti.

Ulaştırma alanındaki bir diğer büyük yatırım olan Giresun Keşap Balıkçı Barınağı Projesinde toplam yatırım bedelinin 856 milyon lirayı aştığı, bugüne kadar 606 milyon liranın harcandığı ve 2026 yılı için 130 milyon lira ödenek ayrıldığı belirtildi. Karayolu yatırımlarında da benzer bir tablo ortaya çıkarken, Giresun Ayrımı-Dereli-Şebinkarahisar-Suşehri Devlet Yolu Projesi için bugüne kadar 5 milyar liranın üzerinde harcama yapıldığı, 2026 yılında ise 135 milyon lira ödenekle çalışmaların sürdürülmesinin planlandığı görüldü.

Eğitim yatırımları ön planda

Eğitim yatırımları, programda Giresun adına en fazla kaynak ayrılan başlıklardan biri oldu. Giresun Üniversitesi’nin yürüttüğü projeler için eğitim alanında 418 milyon lira, sağlık yatırımları için 15 milyon lira, sosyal hizmetler kapsamında ise 6 milyon lira ödenek tahsis edildi. Toplam proje bedeli 1 milyar lirayı aşan eğitim yatırımlarında, 2026 yılı için ayrılan 375 milyon liralık ödeneğin devam eden projelerin hızlandırılmasını amaçladığı bildirildi. Kültür alanında üniversiteye ait bir proje için 40 milyon lira, spor yatırımları için ise 3 milyon lira ödenek ayrıldı.

Tarım ve kırsalda dengesiz dağılım

Tarım ve kırsal kalkınma yatırımlarında ödenek dağılımının projelere göre değişkenlik gösterdiği dikkat çekti. Merkezi Giresun’da bulunan DOKAP kapsamında tarım sektörüne 135 milyon lira kaynak ayrılırken, DSİ yatırımları çerçevesinde Şebinkarahisar Şaplıca Barajı ve Sulaması için 25 milyon liranın üzerinde, Alucra Sulaması için ise 21 milyon lirayı aşan ödenek tahsis edildi. Buna karşın, toplam yatırım bedeli 155 milyon lirayı geçen tersip bentleri için 2026 yılında yalnızca 1 milyon 750 bin lira, Keşap’ta taşkın kontrolü amacıyla planlanan projeler için ise sadece 2 bin lira ödenek ayrılması, bazı projelerin programda sembolik düzeyde yer aldığına işaret ediyor.

OSB projelerinde dikkat çeken farklı ödenekler

Sanayi ve organize sanayi bölgesi yatırımlarında da dikkat çeken sembolik rakamlar göze çarpıyor. Şebinkarahisar Karma OSB için 2026 yılında 100 milyon lira ödenek ayrılırken, Espiye-Tirebolu arasında planlanan 3. OSB projesi programda yalnızca 1.000 lira ödenekle yer aldı. Giresun 1. OSB’de imalat ve KOBİ girişimciliğini kapsayan projeler için ise 2026 yılı bütçesinden 50 milyon lira pay ayrıldı.

Genel değerlendirmede, Giresun’daki yatırımlarda ulaştırma ve enerji projelerinin en yüksek payı aldığı, eğitim alanında kayda değer kaynak ayrıldığı; tarım, OSB ve bazı kırsal projelerde ise ödeneklerin kimi zaman sembolik düzeyde kaldığı görülüyor.

