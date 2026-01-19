Karabük'te Ulaşıma Kapanan Köy Yolu Sayısı 115'e Yükseldi

Karabük'te yoğun kar yağışı sonucu ulaşıma kapanan köy yolu sayısı 115'e yükseldi; Valilik 29 köy yolunun kapalı olduğunu, 115 yolun açıldığını bildirdi.

Yayın Tarihi: 19.01.2026 14:06
Güncelleme Tarihi: 19.01.2026 14:13
Karabük'te Ulaşıma Kapanan Köy Yolu Sayısı 115'e Yükseldi

Karabük'te Ulaşıma Kapanan Köy Yolu Sayısı 115'e Yükseldi

Karabük’te yoğun kar yağışı nedeniyle il genelinde ulaşıma kapanan köy yolu sayısı 115e yükseldi.

Valilikten yapılan açıklama

Valilikten yapılan açıklamada, kar yağışının etkili olduğu bölgelerde yürütülen çalışmalar kapsamında il genelinde 115 köy yolunun açıldığı, 29 köy yolunun ise kapalı olduğu belirtildi. Çalışmaların öncelikle acil ihtiyaç bulunan yerleşim yerlerinde yoğunlaştırıldığı aktarıldı.

Açıklamada, merkez ilçede kapalı köy yolu bulunmadığı, Eflani’de 54, Eskipazar’da 20, Ovacık’ta 28, Safranbolu’da 25 ve Yenice’de 17 köy yolunun ulaşıma kapalı durumda olduğu bildirildi.

Karabük İl Özel İdaresi koordinesinde yürütülen karla mücadele çalışmalarında 11 greyder, 1 kar bıçaklı kamyon, 1 yükleyici, 7 beko loder ve 7 pick-up olmak üzere toplam 27 iş makinesi görev yapıyor.

KARABÜK’TE ETKİLİ OLAN YOĞUN KAR YAĞIŞI NEDENİYLE İL GENELİNDE ULAŞIMA KAPANAN KÖY YOLU...

KARABÜK’TE ETKİLİ OLAN YOĞUN KAR YAĞIŞI NEDENİYLE İL GENELİNDE ULAŞIMA KAPANAN KÖY YOLU SAYISI115’E YÜKSELDİ.

KARABÜK’TE ETKİLİ OLAN YOĞUN KAR YAĞIŞI NEDENİYLE İL GENELİNDE ULAŞIMA KAPANAN KÖY YOLU...

Yazar
EDİTÖR

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

İLGİLİ HABERLER

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kadın Girişimciler Sokağı Osmangazi Meydanı'nda: 30 Dernek, 50 Katılımcı ile Üretim Şenliği
2
Adıyaman'da Trabzon Hurması, Dut ve İncire 6 Milyon TL Destek Ödemesi Başladı
3
İstanbul'da Kar Manzaraları: Bağcılar ve Başakşehir Beyaza Büründü
4
Enez'de Dondurucu Gece: Patlayan Su Boruları Sularını Buzlattı
5
Bitlis'te Kar Temizliği Türküyle Renklendi
6
Giresun'a 2026'da 8 sektörde 1 milyar 836 milyon lira yatırım
7
Karabük'te Ulaşıma Kapanan Köy Yolu Sayısı 115'e Yükseldi

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları