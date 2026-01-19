Karabük'te Ulaşıma Kapanan Köy Yolu Sayısı 115'e Yükseldi

Karabük’te yoğun kar yağışı nedeniyle il genelinde ulaşıma kapanan köy yolu sayısı 115e yükseldi.

Valilikten yapılan açıklama

Valilikten yapılan açıklamada, kar yağışının etkili olduğu bölgelerde yürütülen çalışmalar kapsamında il genelinde 115 köy yolunun açıldığı, 29 köy yolunun ise kapalı olduğu belirtildi. Çalışmaların öncelikle acil ihtiyaç bulunan yerleşim yerlerinde yoğunlaştırıldığı aktarıldı.

Açıklamada, merkez ilçede kapalı köy yolu bulunmadığı, Eflani’de 54, Eskipazar’da 20, Ovacık’ta 28, Safranbolu’da 25 ve Yenice’de 17 köy yolunun ulaşıma kapalı durumda olduğu bildirildi.

Karabük İl Özel İdaresi koordinesinde yürütülen karla mücadele çalışmalarında 11 greyder, 1 kar bıçaklı kamyon, 1 yükleyici, 7 beko loder ve 7 pick-up olmak üzere toplam 27 iş makinesi görev yapıyor.

